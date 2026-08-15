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鼓勵減糖 連江縣攜手超商、店家推無糖飲品折扣

中央社／ 連江縣15日電

連江縣今起推出無糖生活祭活動，民眾至指定販售飲料店家與馬祖地區全家便利商店門市，購買無添加糖現調飲品，可獲得折價券或現場折扣。衛生局表示，鼓勵民眾減少糖類攝取。

連江縣政府衛生局新聞資料指出，轄下社區營養推廣中心今起至10月16日止，與縣內11間手搖飲、咖啡店，以及全家便利商店合作，推出「2026夏日無糖生活祭」活動，除購買無添加糖飲品可折價外，透過店內指定連結填寫問卷，還能抽200元超商商品卡。

衛生局表示，民眾至合作店家購買獲認證的無添加糖飲品，1杯可抽取1張面額為新台幣5至50元不等的折價券，於下次消費時至合作店家使用；至全家便利商店購買指定現煮無糖茶飲，每間分店每月前1000名可直接現折5元。

連江縣政府衛生局長陳美金今天告訴中央社記者，包括含糖飲料在內，過度攝取糖類已成為現代人健康一大隱憂。活動獲衛福部長照基金獎助，目的除讓民眾願意購買無添加糖飲品，降低糖類攝取外，也讓在地店家、連鎖便利商店等，更有動力製作與銷售無糖飲品

除無糖飲品折扣外，連江縣為減少1次性免洗杯使用與垃圾減量，連鎖超商自帶杯折扣除超商本身提供的5元外，縣府加碼補助5元，合計10元折扣為全台最高。

無糖飲品 折扣 超商

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