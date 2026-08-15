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7.65億蓋高雄三民運動中心…跑步機僅4台、廁所飄臭味 議員怒：錢花哪去？

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
三民運動中心整體設計簡約明亮。記者郭韋綺／攝影
三民運動中心整體設計簡約明亮。記者郭韋綺／攝影

高雄三民運動中心啟用不久，被民眾挑出一籮筐問題，從健身房跑步機只有4台、泳池使用後疑有民眾皮膚泛紅，到廁所飄出異味，工程經費也被放大檢視，議員陳美雅質疑，運動中心動土時公布經費約4.01億元，完工卻一路膨脹到7.65億元，足足多出3.64億元，直問「錢到底花到哪去了？」

三民運動中心是地方期待多年的大型公共建設，2022年動土時，市府公布總經費約4億100萬元，中央補助2億元、市府自籌2億100萬元；到了2026年完工，公布的總工程經費已來到約7.65億元，前後增加3.64億元，增幅逼近9成。

陳美雅指出，公共工程受到物價、工料成本或設計調整影響，經費增加並非不能理解，但從4億多元追加到7億多元，幅度驚人，市府有義務把追加預算、變更設計及工程支出攤在陽光下，向市民說明。

然而，本月1日啟用後，卻接連傳出使用問題，以健身房為例，三民區人口眾多，跑步機卻僅配置4台，尖峰時段能否滿足需求，設備數量及空間規畫是否經過實際使用評估，都應重新檢討。

陳美雅說，近期更接獲民眾反映，游泳後身體出現皮膚泛紅等不適，儘管水質檢驗結果符合標準，但檢驗合格不代表民眾的反映可以被忽略。

她要求市府釐清泳池餘氯、pH值、消毒方式、循環過濾及通風環境等環節，必要時應委託第三方複驗，並將完整檢測數據公開，而非只用一句符合標準帶過。

此外，才剛啟用的新場館，廁所就遭反映飄出異味，也讓陳美雅質疑施工及驗收品質，要求立即檢查排水、防臭與通風系統，確認究竟是清潔維護問題，還是硬體設計、施工出現缺失。

陳美雅強調，7.65億元都是人民的納稅錢，既然比原先公布經費多出3.64億元，市民自然有權知道錢花在哪裡，也有權要求相對應的公共建設品質，市府應完整公開經費增加原因、變更設計及工程支出明細，改善健身設備、徹查泳池及廁所問題。

「多花錢就更應有相對應的品質。」陳美雅直言，三民運動中心既然是投入鉅資打造的公共設施，就不能只求蓋完、開幕，市府應把使用品質顧好以外，並把每一筆追加經費向市民交代清楚。

國民黨高雄市議員陳美雅。記者郭韋綺／翻攝
國民黨高雄市議員陳美雅。記者郭韋綺／翻攝

三民運動中心泳池多次被民眾反映水質不佳。記者郭韋綺／攝影
三民運動中心泳池多次被民眾反映水質不佳。記者郭韋綺／攝影

運動部長李洋受邀出席本月1日開幕典禮。記者郭韋綺／攝影
運動部長李洋受邀出席本月1日開幕典禮。記者郭韋綺／攝影

高雄 運動中心 跑步

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