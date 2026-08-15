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走過鬼門關只想再見老同學！金中42屆校友重返母校憶17歲青春

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門高中第42屆校友今天舉辦「三十重聚」同學會，124名校友與60名昔日師長重返母校，大家在餐廳裡舉行溫馨的同學會。記者蔡家蓁／攝影
金門高中第42屆校友今天舉辦「三十重聚」同學會，124名校友與60名昔日師長重返母校，大家在餐廳裡舉行溫馨的同學會。記者蔡家蓁／攝影

「好久沒見過同學了，不如我們來辦個同學會吧！」一句看似簡單的提議，卻讓分散兩岸三地、畢業30年的國立金門高中第42屆校友，再次踏上回母校的路。金門高中第42屆校友今天舉辦「三十重聚」同學會，124名校友與60名昔日師長重返母校，從台灣各地及海外、對岸等地跨海相聚，在校園地標「白宮」合影，共同見證這場金中校史上規模最大的全屆同學會盛事！

籌備小組透露，發起同學會的契機，源自黃國瑜與楊基（辛炳巍）兩名同學，兩人過去各自歷經大病，曾走過一趟「鬼門關」，重新面對生命無常後，在一次聚會中談起多年未見的老同學，黃國瑜因此提出辦同學會的想法。

黃國瑜說，第42屆當年有350多名同學，目前已尋回255人，籌備過程幾乎平均每兩天就找到一名同學。從發起至今歷經約1年6個月又5天，團隊自2025年4月在台北召開第一次籌備會，足跡橫跨台北、台中、高雄與金門，前後舉辦30場大小籌備會及各地聚會，透過一通通電話、一個個人脈，把散落各地的同學與老師重新找回來。

「金門高中校訓『勤樸弘毅』，一直是我們人生很重要的錦囊妙計。」黃國瑜說，大家從17歲畢業後，各自走上不同的人生道路，如今再度聚首，才發現歲月帶走了青春，卻沒有帶走同窗情誼。

辛炳巍說，籌辦初期甚至有人誤以為活動另有目的，出現「傳教」、「詐財」、「選舉」等猜測，但團隊仍一步一步堅持下來，因為當年350多名同學中，已有一些同學或老師「提早畢業（過世）」，再也無法回到母校，「來不及說再見」。

「不知道下一次聚會還會少了誰。」辛炳巍說，正因如此，更希望大家把握這次機會見面、聊天，別把想說的話留到來不及的時候。

已高齡88歲的金中前校長王添富也特別出席重聚，他說，退休已23年，仍記得當年在畢業紀念冊上寫給學生的話「樂觀善解、色容感恩」。如今再看到一群已年過半百的學生，他提醒大家，人生走到這個階段，更要學會照顧自己，「要跟自己的身體對話」，多注意健康、多運動。

金門高中校長鄭青青則邀請師生彼此擁抱，說一句「謝謝你、我愛你」。她說，高中時期是人生最純粹、最快樂的青春年華，這次活動以「唸瘋話、卡唬爛、吹雞規」為主軸，就是希望大家暫時放下身分與年齡，再回到17歲時最真實的自己。

「一所學校之所以偉大，不只是建築有多漂亮，而是30年後，它還能在大家心中留下深刻印象。」鄭青青說，看到校友們為了重聚打了無數通電話、花了一年多時間籌辦，更凸顯母校對這群人的意義。

從台中返金門、目前從事金融業的校友董馨鎂，畢業後30年沒再回到校園。她說，這次回來發現學校變化很大，許多建築都已不同，還多了校史館，但走進校園、看見老同學的瞬間，仍有一種「既熟悉又陌生」的感覺，「但真的很開心」。

籌備團隊說，30年很長，長到每個人都走過不同的人生風景；但也正因如此，這場重聚才格外珍貴。大家重新「拉低賽、唸瘋話、卡唬爛、吹雞規」，不是為青春畫下句點，而是重新找回彼此。

金門高中第42屆校友今天舉辦「三十重聚」同學會，所有師長應邀上台合影。記者蔡家蓁／攝影
金門高中第42屆校友今天舉辦「三十重聚」同學會，所有師長應邀上台合影。記者蔡家蓁／攝影

金門高中第42屆校友今天舉辦「三十重聚」同學會，校友董馨鎂（右）開心在照片中找到當年的身影。記者蔡家蓁／攝影
金門高中第42屆校友今天舉辦「三十重聚」同學會，校友董馨鎂（右）開心在照片中找到當年的身影。記者蔡家蓁／攝影

金門高中第42屆校友今天舉辦「三十重聚」同學會，同學找出當年畢業冊合影。記者蔡家蓁／攝影
金門高中第42屆校友今天舉辦「三十重聚」同學會，同學找出當年畢業冊合影。記者蔡家蓁／攝影

金門高中第42屆校友今天舉辦「三十重聚」同學會，金中前校長王添富（左二）、現任校長鄭青青（右二）與2位主要籌辦人黃國瑜（右一）與辛炳巍（左一）在台上舉著活動主軸合影。記者蔡家蓁／攝影
金門高中第42屆校友今天舉辦「三十重聚」同學會，金中前校長王添富（左二）、現任校長鄭青青（右二）與2位主要籌辦人黃國瑜（右一）與辛炳巍（左一）在台上舉著活動主軸合影。記者蔡家蓁／攝影

金門高中第42屆校友今天舉辦「三十重聚」同學會，124名校友與60名昔日師長重返母校，在校園地標「白宮」合影。記者蔡家蓁／攝影
金門高中第42屆校友今天舉辦「三十重聚」同學會，124名校友與60名昔日師長重返母校，在校園地標「白宮」合影。記者蔡家蓁／攝影

金門高中第42屆校友今天舉辦「三十重聚」同學會，同學開心合影。記者蔡家蓁／攝影
金門高中第42屆校友今天舉辦「三十重聚」同學會，同學開心合影。記者蔡家蓁／攝影

鬼門關 青春 金門

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