總統盃帆船錦標賽 近200位選手澎湖海域揚帆競技

「115年總統盃帆船錦標賽」，來自全台8縣市等近200位選手，昨天起在澎湖觀音亭海域展開6航次賽事，帆船乘風破浪，場面壯觀。

澎湖縣帆船協會表示，總統盃帆船錦標賽事13日至16日在澎湖觀音亭海域展開，20組近200位選手分別進行風浪板開放型、ILCA、樂觀型、雙人國際420型等12個競賽組別，昨天進行第1和2航次的賽事，各參賽選手大顯身手，競爭激烈，海面乘風破浪，帆影點點，非常壯觀。

帆船協會表示，總統盃帆船錦標賽事，12個競賽組別，進行6個航次的賽事，未來2天因有雷雨，將視天氣變化，調整賽事。

帆船協會表示，今年總統盃帆船錦標賽事，包括台北、宜蘭、桃園、台中、台南、高雄、金門和地主澎湖等8縣市的國小、國中、高中至大專院校等各級選手及帆船團隊參與，規模盛大，也展現帆船運動逐步向下扎根，培養更多年輕世代投入水域運動。

協會指出，總統盃不僅是一場競技賽事，更是全台帆船選手彼此交流的重要平台。更難得是選手在澎湖得天獨厚的海域環境，累積大型水域賽事的經驗，進一步提升臺灣帆船運動的發展。