故宮南院國寶館施工4年主體工程接近完工 餐廳先招商開館期曝

南台灣國家重大文化建設、國立故宮博物院南部院區二館「國寶館」工程，經4年施工，原訂2027年底完工，因工程期程調整，完工開館延後到2028年。外界誤傳明年完工，故宮南院說，完工開館期程延後。目前建築主體外觀成形，雖然距開館仍有1年多，但館外300坪餐廳設施ROT招商作業提前啟動。

故宮南院二館2022年動工，工程歷經疫情及全球工料價格上漲等因素，加上三度流標，工程經費提高至31億9394萬元。由內政部國土管理署專業代辦工程，目前建築主體外觀大致成形，雖然距開館仍有1年多時間，但館外300坪餐廳設施招商作業提前啟動。

故宮南院近期依促參條例，針對國寶館規畫餐廳舉辦ROT公聽會，吸引地方人士及有意參與業者踴躍出席。地方支持盼早日啟用，藉餐飲及休憩服務進駐，讓故宮南院不只是文化景點，產生觀光及產業外溢效應，帶動周邊發展。

故宮南院表示，雖國寶館硬體工程未完工，但依促參程序，餐廳ROT案提前辦公聽會，再進入招商程序。值得注意的是，二館餐廳規畫可使用明火，與現有主館餐飲空間不同，未來有望提供多元餐飲型態。

國寶館位於主館西南側，建築設計以綠寶、水墨與翰墨山水為概念，將典藏文物意象轉化為建築語彙，與主館飛白、墨韻及湖畔景致互相呼應，象徵開館十周年故宮南院展開新篇章，館內規畫國際展廳、國寶廳及數位國寶廳，未來推出多元豐富展覽內容。新館另一大亮點，是打造「看得見的典藏」及「看得見的修復」空間，讓過去位於博物館後台文物典藏、保存及修復，轉化為觀眾可以親眼觀看公開展示，拉近民眾與國寶文物之間距離。

此外，二館與主館間將設置風雨走廊及咖啡廳，串聯兩館參觀動線，民眾未來可在兩館之間移動、休憩，同時欣賞湖景及各項展演。館內也規畫7公尺挑高的大型展廳，並串聯景觀餐廳與裝置藝術，盼打造兼具文化、休閒與觀光功能的新場域。故宮南院即將邁入開館十周年，國寶館被視為下一階段發展重要引擎。開幕延後，餐廳招商提前，地方期待透過文化場館、餐飲及觀光服務串聯，讓國寶館啟用不只增加展覽能量，進一步帶動南部文化觀光發展。