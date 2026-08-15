高市科技執法上半年逾11萬件 最會拍魔王路段曝光

高雄市科技執法去年有108處共舉發7萬648件，今年市府投入3020萬元，增設15處科技執法，上半年就取締逾11萬件，成果勝過去年一整年，曾連3年蟬聯魔王路段的中正一路易主，由大中一路與鼎中路口奪冠，共舉發6103件。

高雄市目前有123處科技執法，其中今年新增設15處路口科技執法設備，7處為「不停讓行人」科技執法，5月1日啟用，3個月以來，共舉發7件違規；另外8處為「路口多向違規」。

交通大隊表示，今年1至6月高市借用科技執法主要取締超速、闖紅燈及不依標誌標誌號誌指示行駛，例如違規左、右轉、迴轉等行為，共舉發11萬1322件，半年舉發案件比去年一整年的7萬648件將近一倍。

其中連續蟬聯3年的魔王路段苓雅區中正一路與高速公路西側的科技執法，今年退居第2名，舉發4223件，由大中一路與鼎中路口6103件躍居第1，另第3名則為九如一路與高速公路東側便道舉發1602件。

交大分析，鼎金系統交流道及國道1號北上和南下匝道口以及國道1號九如交流道北上匝道旁，因車流量大，駕駛人不耐久候常不依標誌、標線、號誌指示行駛，或易誤判號誌或搶黃燈、闖紅燈而違規，因此高居違規路段前3名。

科技執法今年上半年舉發逾11萬件，數據驚人，但上月底一輛BMW撞壞漢神巨蛋附近造價210萬專拍闖紅燈及違規迴轉的科技執法設備，該處科技執法今年上半年舉發1162 件，修復期得3個月。

高雄市科技執法今年上半年就取締逾十一萬件，曾連三年蟬聯魔王路段的中正一路今年易主，舉發件數退居第二名。圖／高市交通大隊提供