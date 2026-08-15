高雄上半年取締11萬件「比去年整年多1倍」 魔王路段冠軍換人

高雄市科技執法共一二三處，今年上半年舉發逾十一萬件違規，比去年全年多出將近一倍，交通大隊分析發現，大中一路與鼎中路口科技執法居冠，主要是車流量大，駕駛人常因不耐久候，易誤判號誌或搶黃燈、闖紅燈而違規。里長和民代支持違規就該罰，但強調「應加強宣導」。

高雄市今年新增設十五處科技執法路口，其中七處專抓「不停讓行人」違規，五月啟用至今，三個月舉發七件；另外八處則舉發「路口多向違規」，交大表示，下半年會再增九處科技執法。

交大表示，高市借用科技執法取締超速、闖紅燈及不依標誌、標線及號誌指示行駛，例如違規左、右轉、迴轉等行為，今年一到六月共舉發十一萬一三二二件，比去年七萬六○四八件多出將近一倍。

連續蟬聯三年的魔王路段位於大中一路與鼎中路口，舉發六一○三件；連三年蟬聯冠軍的苓雅區中正一路與高速公路西側的科技執法，舉發四二二三件退居第二，第三名為九如一路與高速公路東側便道，舉發一六○二件。

但曾被科技執法舉發挨罰的陳姓車主抱怨，「科技執法是機器，後端檢視開罰應理性判斷」。鼎盛里長謝有清認為，科技執法主要抓違規，沒違規就拍不到；議員黃香菽表示，行車首重安全，駕駛應遵守交通規則，支持科技執法，但新增設備的地點，官方仍應多加宣導。