避讓救護車遭罰…高雄AI主動過濾「還清白」少舉發近3千件

高雄一名新生兒上月廿一日送醫途中缺氧發紺，救護車行經明誠二路口遇紅燈，一輛特斯拉十秒後側讓，另輛轎車不動如山，雙雙挨罰引發議論；交通大隊指兩年來高雄超過四十件申訴避讓救護車案，為避免駕駛被冤枉，全市已設立一○七處ＡＩ辨識機制，今年迄七月已主動剔除逾兩千件避讓救護車衍生的違規。

民眾駕車或騎車上路常因未禮讓救護車護送病患遭舉發，或由科技執法直接開罰，一名尤姓男子去年某晚行經左營區路口時，明知救護車護送病患鳴笛駛來，竟搶先向左迴轉，救護車被迫在路口緊急減速暫停，後方民眾看不過去檢舉，尤男事後被開罰三千六百元不服提告，今年五月案子審結，認定違規事實明確，判尤男還需負擔七百五十元上訴費。

另外，消防局一輛救護車上月廿一日上午執行救護新生兒任務，行經明誠二路與富民路口時嬰兒突然缺氧發紺，但路口一輛特斯拉十秒後才往右靠，左側寶獅轎車經救護車廣播依然不避讓，過程被PO網，引發議論。警方事後認為兩車駕駛行為違反道路交通管理處罰條例第四十五條第二項規定，聞救護車、消防車、警備車或工程救險車警號不立即避讓者，可處六千元以上三萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照及吊扣汽車牌照六個月，進而開罰。

不過未禮讓救護車行為常引發正反兩派議論，有不少駕駛喊冤，當下未聽到救護車鳴笛聲，高雄市近兩年超過四十案自認禮讓救護車卻被冤枉開罰，繼而申訴的案件。

為避免這類避讓情形導致民眾費神申訴及引發爭議，交通大隊表示，去年十二月十五日首創全國導入ＡＩ智慧影像辨識過濾機制，以降低誤判並提升執法精準度。去年底啟用後，先在高雄榮總醫院及高雄國軍總醫院周邊道路試辦，現擴及全市一○七處科技執法，今年迄七月底主動過濾，剔除不予舉發的總件數達二八一六件，以降低民眾申訴困擾。