民進黨屏東縣黨部徵召蘇清波、王永豐 參選枋寮、新埤鄉長

民進黨屏東縣黨部12日召開執行委員會，通過徵召蘇清波參選枋寮鄉長、王永豐參選新埤鄉長。縣黨部表示，將依程序提報中央黨部，待中常會審議同意後，正式提名2人投入2026年地方選舉。

縣黨部表示，蘇清波長期投入枋寮地方公共事務，曾任大庄村長、枋寮地區農會理事、大庄社區發展協會理事長、綠野登山協會會長、德聖宮主任委員及巡守隊大隊長，對地方建設、農業及社區發展等議題具有多年基層服務經驗。

王永豐為現任新埤鄉箕湖村村長，長期投入基層服務，對村里建設、農民需求及居民生活問題有第一線經驗。新埤以農業為主要產業，王永豐因熟悉地方需求，也具有基層行政及服務經驗，在農業發展、基礎建設及生活環境等面向可爭取資源。

對於通過徵召，蘇清波表示，感謝縣黨部執委會的信任與託付，這次願意承擔鄉長選舉，希望將多年累積的地方經驗轉化為具體行動，讓枋寮的建設與發展持續向前。王永豐表示，擔任村長期間長期接觸鄉親最直接的需求，這次投入鄉長選舉，希望把服務村的經驗擴大到全鄉，為新埤爭取更多建設及資源。

另外東港鎮民代表會主席陳春朝爭取徵召或提名參選東港鎮長，執委經討論後並未同意，因陳春朝在黨部未開會前已自行宣布參選，執委會不願為其背書，因此陳春朝必須以無黨籍身分自行參選。