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一張圖看高雄「掉入」雷雨帶 網哀號：要下班了又下雨又打雷
中央氣象署今天傍晚發布大雷雨資訊，指受旺盛的對流影響，台南市、高雄市、屏東縣將降下大雷雨，持續時間至晚間6時59分止；高雄傍晚果然驟降大雨，空中夾雜轟隆隆雷聲，有網友哀號「要下班了又下雨又打雷」。
氣象署這波大雷雨受旺盛的對流影響常伴隨雷電、劇烈降雨與強陣風，甚至可能出現冰雹，並使能見度變差，威脅戶外活動，影響行車與航行安全。提醒民眾若發生在溪流或河川上游，容易造成下游溪水暴漲；排水不良地區則可能出現淹水或積水；山區需注意坍方、落石及土石流；海面則要留意瞬間大浪與風向驟變。
有網友正要下班，面對大雨和轟隆隆的雷聲，忍不住抱怨，「雨下到何時才會停」；還有網友呼籲氣象署已發布高雄大雷雨資訊，天氣不穩，大家要撐住。
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