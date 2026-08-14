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屏東滿州虎頭蜂攻擊致2死1傷 救援任務因大雷雨暫停

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東滿州鄉出風鼻虎頭蜂攻擊造成2死1傷，救難人員整裝前往救援，但下午滿州地區下起大雷雨，搜救任務暫停。圖／民眾提供
屏東滿州鄉出風鼻虎頭蜂攻擊造成2死1傷，救難人員整裝前往救援，但下午滿州地區下起大雷雨，搜救任務暫停。圖／民眾提供

屏東滿州鄉出風鼻今天上午傳出虎頭蜂攻擊人事件，造成2死1傷。受傷的張姓女子以簡訊求救後，救難人員準備前往與她會合，卻因下午滿州地區下起大雷雨，天候不佳且路況溼滑，搜救人員只能先避雨。目前仍未接觸到張女，待氣候好轉再搜救。

據了解，69歲張姓男子、64歲顏姓男子、49歲張姓女子3人，為了16日舉辦的生態保育教育活動，12日由欖仁溪出發，疑似要前往出風谷進行探勘。13日晚上7時許滿州鄉里德村長林智強發現車輛停放在入口處，覺得有問題，向墾管處南仁山管理站人員通報。3人入山前曾到附近民宅問路，監視器也錄下3人身影。

今日傳出3人遭虎頭蜂攻擊，2名男子死亡，張姓女子受傷後退到出風鼻附近傳簡訊求援，警消及搜救人員立即前往張女地點，預計接觸張女後，將視傷勢狀況，不排除申請直升機吊掛救援。

不過滿州地區下午下起大雷雨，天候不佳搜救人員暫停搜救，且直升機也無法作業，目前仍待氣候轉好後再繼續搜救行動。據了解，受傷的張女因獨自走出來，距離搜救隊較近，希望今天能被救下山；2名死者因位置太深山裡，加上大雷雨影響，恐要明天過後救難人員才能抵達。

屏東滿州鄉出風鼻虎頭蜂攻擊釀2死1傷，3人入山前曾向民宅問路。圖／小花雨來菇提供
屏東滿州鄉出風鼻虎頭蜂攻擊釀2死1傷，3人入山前曾向民宅問路。圖／小花雨來菇提供

屏東滿州鄉出風鼻虎頭蜂攻擊造成2死1傷，救難人員整裝前往救援，但下午滿州地區下起大雷雨，搜救任務暫停。圖／民眾提供
屏東滿州鄉出風鼻虎頭蜂攻擊造成2死1傷，救難人員整裝前往救援，但下午滿州地區下起大雷雨，搜救任務暫停。圖／民眾提供

屏東滿州鄉出風鼻虎頭蜂攻擊釀2死1傷，3人探勘行程並未向墾管處申請，也疑似闖入未開放路段。圖／民眾提供
屏東滿州鄉出風鼻虎頭蜂攻擊釀2死1傷，3人探勘行程並未向墾管處申請，也疑似闖入未開放路段。圖／民眾提供

屏東 虎頭蜂 大雷雨

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