金門博狀元餅超夯遭詐團盯上！假徵才狂騙個資 縣府急喊勿加LINE

樹大招風！金門中秋博狀元餅活動熱度持續升溫，卻也成為詐騙集團覬覦目標。近日社群平台接連出現假借「金門中秋博狀元餅」名義招募工作人員的徵才貼文，內容從工作地點、日期、時段到日薪都寫得相當完整，企圖營造官方徵才的假象，金門縣政府觀光處獲悉後立即查證，確認為不實徵才資訊，並透過官方臉書「金門觀光逗陣行」發布緊急澄清。

觀光處表示，這波假訊息以「博餅系列活動徵才」為包裝，不僅直接使用活動名稱，連工作條件都刻意寫得具體，容易讓民眾誤認是縣府或活動合作單位發布。縣府是在接獲民眾詢問後，立即比對相關資訊並向內部確認，確認並無此徵才後，第一時間對外說明，希望在假訊息擴散前及時阻斷。

縣府提醒，民眾若看到來源不明的徵才貼文，尤其要求加入私人LINE帳號、填寫不明表單，或提供身分資料、金融帳戶，甚至要求先行匯款、購買物品等，都應提高警覺，切勿因貼文使用熟悉的活動名稱就降低戒心，更不要依對方指示進行任何金錢交易。

觀光處指出，網路詐騙手法不斷翻新，縣府將持續掌握社群平台相關訊息，遇到可疑內容即時查證、即時澄清，降低民眾受騙風險。民眾若發現可疑貼文，可直接向社群平台檢舉，也可撥打縣府1999反映。

值得注意的是，金門中秋博狀元餅近年持續透過觀光行銷、商圈串聯及遊程整合，將傳統民俗轉化為旅客可親身參與的秋季旅遊體驗，此次活動遭冒名，也凸顯其品牌與話題度持續升高。

縣府強調，活動愈受關注，防詐與資訊安全就愈不能鬆懈，呼籲民眾看到徵才、報名或抽獎訊息時，務必先確認是否來自官方管道，別讓「博狀元」變成詐騙集團的下餌工具。