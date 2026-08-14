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在墾丁遭虎頭蜂圍攻2死1重傷 主辦的登山協會回應了

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
出風鼻大草原。圖／墾管處提供
出風鼻大草原。圖／墾管處提供

中華健行登山會高雄市協會原定本月16日舉辦墾丁國家公園「縱走出風谷大草原、出風鼻」生態保育教育活動，張姓領隊等3名幹部今天前往路線探勘時，不幸遭虎頭蜂圍攻，釀成2死1重傷意外，對於這起事件，協會低調表示，目前案件相關細節仍在釐清當中，現階段無法對外說明，亦無統一聲明。

據了解，遭逢意外的3名隊員均有數十年登山及山難搜救經驗，更是中華民國山難救助協會的資深成員。60多歲的張姓領隊與顏姓副領隊隸屬於南區搜救委員會，50多歲的張姓女隊員則隸屬中區搜救委員會，協會成立28年以來，舉辦過無數登山健行活動，此為首次發生意外死亡案件。

依據協會公開的行程簡章顯示，該活動預計於8月16日舉行，規畫清晨從高雄楠梓等地出發，前往屏東縣滿州鄉欖仁溪登山口，途經出風谷大草原、出風鼻海灘及海巡班哨，最後抵達佳樂水，報名簡章中載明這是遠離塵囂的「滿州山海大縱走」，全程約6至8小時，屬於難度中高的探險路線，且已向墾丁國家公園管理處提出申請。

面對此突發事故，記者致電中華健行登山會高雄市分會，分會表示目前案件仍在釐清中，無法對外說明，現在也沒有統一的聲明，至於後續其他預定團體的行程是否會受到影響，分會則回應「目前還不清楚」。

墾丁 虎頭蜂

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