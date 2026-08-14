快訊

不是護理師！離婚風波不斷 陳幸妤再爆趙建銘出國同行對象是女大生

散戶還在怕、籌碼沒回來 分析師剖析「假破底真穿頭」：大盤將再創歷史新高

115年總預算通案先刪480億元 媒宣費除法定支出統刪50%

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東滿州虎頭蜂攻擊致2死1傷 先行探勘未申請且路線疑闖禁區

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東滿州鄉出風鼻虎頭蜂攻擊釀2死1傷，3人探勘行程並未向墾管處申請，也疑似闖入未開放路段。3人入山前曾向民宅問路。圖／小花雨來菇提供
屏東滿州鄉出風鼻虎頭蜂攻擊釀2死1傷，3人探勘行程並未向墾管處申請，也疑似闖入未開放路段。3人入山前曾向民宅問路。圖／小花雨來菇提供

屏東滿州鄉出風鼻今天上午傳出虎頭蜂攻擊人事件，造成2死1傷。據了解，3人是為了16日申請的生態教育行程先行探勘踩線，但探勘並未向墾丁國家公園管理處申請，也未照活動申請路線行走，疑似闖入未開放的「欖仁溪至出風口大草原」段，詳細情形仍待相關單位調查。

中華健行登山會高雄市協會及中華民國山難救助協會日前向墾管處申請，42人將於8月16日辦理出風谷、出風鼻及佳樂水海岸線生態保育教育活動，經墾管處核准在案。

不過3人未向墾管處申請，12日由欖仁溪疑似前往出風谷進行踏勘。13日晚上7時許滿州鄉里德村長林智強發現車輛停放在入口處，覺得有問題，向墾管處南仁山管理站人員通報。據了解，3人入山前曾到附近民宅問路，監視器也錄下3人身影。

墾管處表示，該團體申請的16日生態保育教育活動已核准，但3人事前的探勘活動並未申請。且該團體申請的路線是從佳樂水前往出風鼻，走的是海岸線；但3人探勘路線卻是從欖仁溪進入，疑似要走陸路至出風谷，探勘路線與申請路線不同，詳細狀況仍待釐清。

而該協會在網站上PO出的16日行程路線，疑似也與其申請的路線不同，竟包括「欖仁溪登山口至出風谷大草原，再下切到出風鼻海灘」等未開放的路線。簡介中寫道「從欖仁待起翻山越嶺…到出風谷大草原…下切至出風鼻海岸線…終點抵達佳樂水，全程約需6至8小時。」

墾管處表示，由欖仁溪到出風谷的陸路線屬早期古道，長年無人造訪，人煙罕至、林木茂密且危險性高，目前並未開放，呼籲民眾不要闖入。墾管處表示，偏離核准路線危險性極高，針對此次重大意外，未來將嚴格審查各團體申請，並要求所有入園活動務必完全依申請核准路線行進。

墾管處也提醒，前往山區要穿長袖衣服並戴帽子，身上不要抹香水，避免吸引蜂類接近，如遇到2、3隻警戒蜂在附近，務必提高警覺，且勿拍打回擊，應該包住頭部蹲低姿勢，慢慢離開現場。尤其下過雨後的山林，虎頭蜂因巢裡面擁擠會更暴躁，更容易攻擊人。

屏東滿州鄉出風鼻虎頭蜂攻擊釀2死1傷，3人探勘行程並未向墾管處申請，也疑似闖入未開放路段。圖／民眾提供
屏東滿州鄉出風鼻虎頭蜂攻擊釀2死1傷，3人探勘行程並未向墾管處申請，也疑似闖入未開放路段。圖／民眾提供

屏東滿州鄉出風鼻虎頭蜂攻擊釀2死1傷，3人探勘行程並未向墾管處申請，也疑似闖入未開放路段。3人入山前曾向民宅問路。圖／小花雨來菇提供
屏東滿州鄉出風鼻虎頭蜂攻擊釀2死1傷，3人探勘行程並未向墾管處申請，也疑似闖入未開放路段。3人入山前曾向民宅問路。圖／小花雨來菇提供

屏東滿州鄉出風鼻虎頭蜂攻擊釀2死1傷，3人探勘行程並未向墾管處申請，網路上路線也與向墾管處申請路線不同。圖／翻攝自協會網站
屏東滿州鄉出風鼻虎頭蜂攻擊釀2死1傷，3人探勘行程並未向墾管處申請，網路上路線也與向墾管處申請路線不同。圖／翻攝自協會網站

屏東 虎頭蜂 墾管處

延伸閱讀

虎頭蜂群攻擊人！深入屏東滿州出風鼻生態保護區探勘 傳2死1重傷

老虎殺人！泰國近30年首宗 巡邏員遭猛虎叼走 屍體躺200公尺外溪中

台東台11線驚傳曳引車失控撞3車3民宅 百萬Porsche慘成受害者

成田機場暴雨沒能搭機 台灣虎航、國泰航空宣布受影響旅客免費退改票

相關新聞

金門博狀元餅超夯遭詐團盯上！假徵才狂騙個資 縣府急喊勿加LINE

樹大招風！金門中秋博狀元餅活動熱度持續升溫，卻也成為詐騙集團覬覦目標。近日社群平台接連出現假借「金門中秋博狀元餅」名義招募工作人員的徵才貼文，內容從工作地點、日期、時段到日薪都寫得相當完整，企圖營造官方徵才的假象，金門縣政府觀光處獲悉後立即查證，確認為不實徵才資訊，並透過官方臉書「金門觀光逗陣行」發布緊急澄清。

屏東滿州虎頭蜂攻擊致2死1傷 先行探勘未申請且路線疑闖禁區

屏東滿州鄉出風鼻今天上午傳出虎頭蜂攻擊人事件，造成2死1傷。據了解，3人是為了16日申請的生態教育行程先行探勘踩線，但探勘並未向墾丁國家公園管理處申請，也未照活動申請路線行走，疑似闖入未開放的「欖仁溪至出風口大草原」段，詳細情形仍待相關單位調查。

在墾丁遭虎頭蜂圍攻2死1重傷 主辦的登山協會回應了

中華健行登山會高雄市協會原定本月16日舉辦墾丁國家公園「縱走出風谷大草原、出風鼻」生態保育教育活動，張姓領隊等3名幹部今天前往路線探勘時，不幸遭虎頭蜂圍攻，釀成2死1重傷意外，對於這起事件，協會低調表示，目前案件相關細節仍在釐清當中，現階段無法對外說明，亦無統一聲明。

金門遊覽車缺工有解 中央放寬65至68歲資深司機接團

金門遊覽車駕駛人力短缺出現解方！針對65歲至68歲大型車職業駕駛雖可延長駕照年限，卻因法規限制無法承接旅遊行程的困境，金門立委陳玉珍接獲遊覽車公會及在地駕駛陳情後出面協調，交通部公路局日前正式函復，同意依金門特殊運輸環境認定，島內遊覽車若具備短程、固定路線、定點接駁及單一行程等特性...

暗酸對岸「人家一句話就不來」 陳世凱：台灣成功告別單一市場

南台灣觀光要聯手搶國際客！雲嘉南、西拉雅、高雄、屏東及澎湖五大觀光圈今在高雄宣布成立南區觀光圈聯盟協會，交通部長陳世凱宣布4年投入100億元布局大南方觀光。他談到台灣過去高度仰賴單一觀光市場時直言，「人家有時候要來就來，不來一句話就不來」，如今台灣已成功走入多元市場，國際旅客也逐步南移。

高雄市大雷雨開炸 有短延時強降雨發生

西南風影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布高雄市大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時51分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防低窪地區積水、低能見度、雷擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。