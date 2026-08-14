屏東滿州虎頭蜂攻擊致2死1傷 先行探勘未申請且路線疑闖禁區

屏東滿州鄉出風鼻今天上午傳出虎頭蜂攻擊人事件，造成2死1傷。據了解，3人是為了16日申請的生態教育行程先行探勘踩線，但探勘並未向墾丁國家公園管理處申請，也未照活動申請路線行走，疑似闖入未開放的「欖仁溪至出風口大草原」段，詳細情形仍待相關單位調查。

中華健行登山會高雄市協會及中華民國山難救助協會日前向墾管處申請，42人將於8月16日辦理出風谷、出風鼻及佳樂水海岸線生態保育教育活動，經墾管處核准在案。

不過3人未向墾管處申請，12日由欖仁溪疑似前往出風谷進行踏勘。13日晚上7時許滿州鄉里德村長林智強發現車輛停放在入口處，覺得有問題，向墾管處南仁山管理站人員通報。據了解，3人入山前曾到附近民宅問路，監視器也錄下3人身影。

墾管處表示，該團體申請的16日生態保育教育活動已核准，但3人事前的探勘活動並未申請。且該團體申請的路線是從佳樂水前往出風鼻，走的是海岸線；但3人探勘路線卻是從欖仁溪進入，疑似要走陸路至出風谷，探勘路線與申請路線不同，詳細狀況仍待釐清。

而該協會在網站上PO出的16日行程路線，疑似也與其申請的路線不同，竟包括「欖仁溪登山口至出風谷大草原，再下切到出風鼻海灘」等未開放的路線。簡介中寫道「從欖仁待起翻山越嶺…到出風谷大草原…下切至出風鼻海岸線…終點抵達佳樂水，全程約需6至8小時。」

墾管處表示，由欖仁溪到出風谷的陸路線屬早期古道，長年無人造訪，人煙罕至、林木茂密且危險性高，目前並未開放，呼籲民眾不要闖入。墾管處表示，偏離核准路線危險性極高，針對此次重大意外，未來將嚴格審查各團體申請，並要求所有入園活動務必完全依申請核准路線行進。

墾管處也提醒，前往山區要穿長袖衣服並戴帽子，身上不要抹香水，避免吸引蜂類接近，如遇到2、3隻警戒蜂在附近，務必提高警覺，且勿拍打回擊，應該包住頭部蹲低姿勢，慢慢離開現場。尤其下過雨後的山林，虎頭蜂因巢裡面擁擠會更暴躁，更容易攻擊人。

屏東滿州鄉出風鼻虎頭蜂攻擊釀2死1傷，3人探勘行程並未向墾管處申請，也疑似闖入未開放路段。圖／民眾提供

屏東滿州鄉出風鼻虎頭蜂攻擊釀2死1傷，3人探勘行程並未向墾管處申請，也疑似闖入未開放路段。3人入山前曾向民宅問路。圖／小花雨來菇提供