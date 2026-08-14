金門遊覽車缺工有解 中央放寬65至68歲資深司機接團

金門遊覽車駕駛人力短缺出現解方！針對65歲至68歲大型車職業駕駛雖可延長駕照年限，卻因法規限制無法承接旅遊行程的困境，金門立委陳玉珍接獲遊覽車公會及在地駕駛陳情後出面協調，交通部公路局日前正式函復，同意依金門特殊運輸環境認定，島內遊覽車若具備短程、固定路線、定點接駁及單一行程等特性，實質上等同接駁交通車，65至68歲駕駛可繼續承接相關觀光旅遊團行程。

陳玉珍表示，中央雖已開放大客車職業駕照可由65歲延長至68歲，並放寬得從事「點對點交通車接駁」，但卻明文禁止承攬旅遊行程，金門以觀光為重要產業，在地遊覽車駕駛長年主要承接旅遊行程，若直接適用相關限制，不僅使延長駕照年限的政策難以發揮效果，也讓駕駛面臨無法派車、形同失業的處境，觀光產業的駕駛人力缺口亦難以緩解。

金門縣遊覽車商業同業公會及駕駛因此向陳玉珍陳情，希望中央能考量離島交通環境，不要直接套用台灣本島規範。

陳玉珍表示，金門與台灣本島的交通型態存在明顯差異，台灣本島有大型企業、工廠及跨區通勤需求，接駁車多半是固定往返特定地點；金門則沒有大型工廠及企業形成的通勤接駁市場，遊覽車主要服務觀光旅遊團。

她指出，金門島域不大，島內道路及觀光路線相對單純，即使從沙美一路行駛至小金門，最遠車程也不超過45分鐘。若完全以本島大型城市的運輸型態套用相關規定，恐怕無法反映金門實際情況，也可能進一步加劇遊覽車駕駛人力不足問題。

經協調交通部及公路局後，公路局最終同意，金門境內遊覽車若符合短程、固定路線、定點接駁及單一行程等條件，可認定其運輸實質態樣等同接駁交通車，讓65至68歲駕駛得以繼續投入相關觀光旅遊服務。

陳玉珍表示，這次處理的關鍵不只是讓一群資深駕駛能繼續工作，也關係金門觀光產業能否維持基本的人力需求。她感謝遊覽車公會及在地運務前輩持續反映問題，讓中央看見離島與本島不同的實際運輸需求。

她說，政策不能只看全國一致的規範，也應考量離島特殊環境，「因地制宜」才能真正解決地方問題。未來也將持續替金門爭取符合地方實際需求的交通及觀光政策。