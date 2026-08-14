暗酸對岸「人家一句話就不來」 陳世凱：台灣成功告別單一市場

南台灣觀光要聯手搶國際客！雲嘉南、西拉雅、高雄、屏東及澎湖五大觀光圈今在高雄宣布成立南區觀光圈聯盟協會，交通部長陳世凱宣布4年投入100億元布局大南方觀光。他談到台灣過去高度仰賴單一觀光市場時直言，「人家有時候要來就來，不來一句話就不來」，如今台灣已成功走入多元市場，國際旅客也逐步南移。

陳世凱表示，過去台灣觀光旅遊仰賴單一市場，市場一有風吹草動，觀光產業就容易受到衝擊，「人家有時候要來就來，不來一句話就不來」，因此近年積極開拓不同國際市場，目前來台國際旅客前四大客源依序為日本、港澳、韓國及美國，歐美旅客也穩定成長，台灣已逐漸擺脫過去過度依賴單一市場的情況。

過去集中台北的日本旅客也開始往南走，陳世凱指出，南台灣擁有美食、歷史文化、自然景觀及宗教特色，在日本旅客對台灣旅遊安全的評價中，台南排名第一，高雄也名列第三，南部已有吸引國際旅客的條件。

但要讓國際客真正走進南台灣，航線仍是關鍵，陳世凱回應地方訴求表示，交通部將全力支持高雄小港機場爭取更多國際航線及航班，讓旅客不必先飛桃園再一路南下，而能直接從高雄進出，把國際客源留在南部。

陳世凱說，未來4年將投入100億元推動相關計畫，範圍從嘉義一路延伸至南台灣，透過觀光硬體建設及資源挹注，打造具有國際吸引力的旅遊環境，也讓地方觀光產業有更多資源發展。

他認為，南台灣各地都有自己的「王牌」，台南、高雄、雲嘉、屏東到澎湖，從美食、歷史、宗教文化到山海景觀各有特色，但若各自單打獨鬥，力量仍有限，應打破行政區界線，把不同觀光資源串起來，形成完整的大南方觀光圈。

高雄市長陳其邁說，高雄登上全球最佳旅遊城市前十名，面對觀光發展不能只看困難與抱怨，應務實面對並解決問題」，將挑戰轉化為成功的路徑與機會。

他以台灣人赴日旅遊不再侷限於東京與大阪，而是分流至九州與北海道等區域為例，指出國際旅客足跡也正逐步南移高雄，探索演唱會經濟與在地特色活動的獨特魅力。

五大觀光圈首度跨域整合，下午也舉辦B2B旅遊交易會，集結25家精選業者、35個展攤，透過跨域遊程、產業媒合，加上百億元資源挹注，聯手搶攻國際市場。

雲嘉南、西拉雅、高雄、屏東及澎湖五大觀光圈今在高雄宣布成立「南區觀光圈聯盟」，交通部長陳世凱（右三）、高雄市長陳其邁（右四）等受邀出席。記者郭韋綺／攝影

雲嘉南、西拉雅、高雄、屏東及澎湖五大觀光圈今在高雄宣布成立「南區觀光圈聯盟」。記者郭韋綺／攝影