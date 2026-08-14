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金門10位「公道伯」獲獎陳福海接見 委員喊缺設備、盼律師助陣

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長陳福海（左六）今天上午於縣長室接見得獎的調解委員及致贈程儀、紀念品，以表達最高敬意與感謝。 記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（左六）今天上午於縣長室接見得獎的調解委員及致贈程儀、紀念品，以表達最高敬意與感謝。 記者蔡家蓁／攝影

金門縣有10位調解委員服務16年至20年，榮獲中央「114年度調解委員服務年資行政院長獎」及「內政部長獎」，縣長陳福海今天上午接見並致贈程儀、紀念品，肯定調解委員長年無給奉獻，在基層扮演「公道伯」角色，化解鄉親紛爭、維繫地方和諧。不過，調解委員也趁機反映第一線困境，包括辦公室缺電腦、影印機，更盼有律師提供法律專業支援。

服務調解委員20年的金沙鎮調解委員陳篤龍分享，金門地方小，「牽一牽都是親友」，調解時除了法律，更重要的是在「情、理、法」之間取得平衡。他回憶，20年前擔任調解委員後接到的第一件案件，就是自己的學生撞傷老師。當時他親自去接老師，向對方說明學生工作認真，但家庭環境不好，下班後還得兼差，才會發生事故。

陳篤龍也向學生表示，如果手頭不方便，他可以先借錢協助賠償。他說，調解委員某種程度就是在「做功德」，希望把事情圓滿處理，避免雙方因一場事故結下心結。

不過，陳篤龍認為，若調解現場能有法院書記官或法律專業人士協助，處理效率應能提升；他也建議縣府彙整過往常見案例及實用法律判例成冊，讓委員遇到疑難案件時能隨時查閱。

金湖鎮調解委員蔡壬癸則反映，調解委員辦公室目前連電腦、影印機都沒有，每次處理案件資料，都得下樓到鎮公所商借設備，相當不便，盼縣府補足硬體。此外，調解會議若能邀請縣籍律師參與，不僅可協助釐清法律問題，也能增加當事人對調解程序的信任。

陳福海表示，調解案件可以化解民眾紛爭、減少訴訟，對分擔司法體系壓力相當重要。對於委員提出的法律支援需求，他要求民政處研究運用各鄉鎮法律顧問及縣籍律師資源，研議由各鄉鎮調解委員會聘任律師擔任委員，或由律師固定出席調解會議，讓法律專業成為基層調解後盾。

此次獲獎的10人中，烈嶼鄉調解委員會主席洪麗治、金城鎮楊雪飛、陳招治、金湖鎮陳碧君、金沙鎮楊意金、陳篤龍等6人服務滿20年，獲行政院長獎；金寧鄉主席王秀英、金湖鎮蔡壬癸、金沙鎮王鈺筑、黃秀英等4人服務滿16年，獲內政部長獎，10人將於21日前往台大醫院國際會議中心接受表揚。

陳福海表示，調解委員屬無給職，卻能長年投入、以善意與同理心協調紛爭，這份使命感值得肯定。民政處統計，金門除烏坵鄉因人口較少尚未設置調解委員會，其餘各鄉鎮均設有調解委員會，114年度共受理219件案件，成功調解175件，成立率達79.9%。

金門縣長陳福海（左六）今天上午於縣長室接見得獎的調解委員，並與他們座談，了解相關實際面問題。 記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（左六）今天上午於縣長室接見得獎的調解委員，並與他們座談，了解相關實際面問題。 記者蔡家蓁／攝影

金門縣長陳福海（右）今天上午於縣長室接見得獎的調解委員，親切的跟每位委員握手致意。 記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（右）今天上午於縣長室接見得獎的調解委員，親切的跟每位委員握手致意。 記者蔡家蓁／攝影

金門縣長陳福海（左）今天接見金城鎮調解委員會楊雪飛委員（中），並致贈程儀、紀念品，以表達最高敬意與感謝。 記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（左）今天接見金城鎮調解委員會楊雪飛委員（中），並致贈程儀、紀念品，以表達最高敬意與感謝。 記者蔡家蓁／攝影

金門縣長陳福海（左二）今天接見金沙鎮調解委員會陳篤龍委員（右二），並致贈程儀、紀念品，以表達最高敬意與感謝。 記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（左二）今天接見金沙鎮調解委員會陳篤龍委員（右二），並致贈程儀、紀念品，以表達最高敬意與感謝。 記者蔡家蓁／攝影

金門 陳福海 律師

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