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高雄無形文化資產「小港龍湖廟大士爺祭典」 8月26日盛大登場

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
名列高雄市無形文化資產的小港龍湖廟，將於8月26日至28日（農曆 7/14 至 7/16） 遵循百年古禮盛大舉辦「大士爺祭典」，以跨越 231 年的信仰底蘊安定民心。圖／龍湖廟提供
名列高雄市無形文化資產的小港龍湖廟，將於8月26日至28日（農曆 7/14 至 7/16） 遵循百年古禮盛大舉辦「大士爺祭典」，以跨越 231 年的信仰底蘊安定民心。圖／龍湖廟提供

2026年農曆七月鬼門開碰上罕見日全食，被民間稱為「最陰鬼月」。面臨特殊氣場，名列高雄無形文化資產的小港龍湖廟，將於8月26日至28日（農曆 7/14 至 7/16） 遵循百年古禮盛大舉辦「大士爺祭典」，以跨越 231 年的信仰底蘊安定民心。廟方今天特地在農曆七月初一舉行「普渡平安燈」點燈儀式，同時邀請民眾屆時前來欣賞巨型糊紙藝術，感受無形文化資產的慈悲與震撼！

小港龍湖廟為全台極少數主祀「大士爺」（普渡公）的廟宇。今年特別邀請國家級糊紙大師陳志良道長，打造全台最高 5.2 公尺的紙糊大士爺金尊。金尊採獨特坐姿，身穿金盔戰甲、背後端坐觀音菩薩，兼具極高宗教意涵與傳統工藝價值。

廟方表示為期三天的文化盛事包括8月26日（農曆 7/14）傍晚 舉行「放水燈」儀式，8月27日（農曆 7/15） 進行取用在地海水的「打水狀」超渡科儀，並於法會中拋灑平安幣與糖果供信眾「搶平安」以及8月28日（農曆 7/16）深夜迎來祭典最高潮，大士爺金尊「大化」升天科儀，祈求冥陽兩利。

高雄市小港龍湖廟遵循古禮每年盛大舉辦「大士爺祭典」普度好兄弟祈求平安，被文化局列入無形文化資產。記者劉學聖／攝影
高雄市小港龍湖廟遵循古禮每年盛大舉辦「大士爺祭典」普度好兄弟祈求平安，被文化局列入無形文化資產。記者劉學聖／攝影

名列高雄市無形文化資產的小港龍湖廟，將於8月26日至28日（農曆 7/14 至 7/16） 遵循百年古禮盛大舉辦「大士爺祭典」，以跨越 231 年的信仰底蘊安定民心。圖／龍湖廟提供
名列高雄市無形文化資產的小港龍湖廟，將於8月26日至28日（農曆 7/14 至 7/16） 遵循百年古禮盛大舉辦「大士爺祭典」，以跨越 231 年的信仰底蘊安定民心。圖／龍湖廟提供

無形文化資產 高雄 農曆七月 鬼門開

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