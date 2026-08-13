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從部落到國家隊 屏東縣三地門化身全國拔河交流備戰舞台

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2026全國室外拔河挑戰賽暨原住民拔河趣味競賽今起一連2天在屏東縣三地門鄉地磨兒國小操場登場，全國各地拔河隊伍齊聚三地門鄉，互相交流。記者劉星君／攝影
2026全國室外拔河挑戰賽暨原住民拔河趣味競賽今起一連2天在屏東縣三地門鄉地磨兒國小操場登場，全國各地拔河隊伍齊聚三地門鄉，互相交流。記者劉星君／攝影

2026全國室外拔河挑戰賽暨原住民拔河趣味競賽今起一連2天在屏東縣三地門鄉地磨兒國小操場登場，全國各地拔河隊伍齊聚三地門鄉，原住民拔河趣味競賽有19支隊伍參與，還有男子、女子及U23國家代表培訓隊，以及南投、新社、景美等全國拔河勁旅參賽，近百名選手齊聚三地門鄉，也為2026年南非世界室外拔河錦標賽備戰。

這次賽事由中華民國拔河運動協會、屏東縣三地門鄉公所主辦，屏東縣三地門鄉體育會、屏東縣原住民族身體文化發展協會等單位協力推動。三地門鄉體育會理事長林培仁表示，體育會成立一年來，思考如何讓體育成為地方長期發展一部分。從4月裁判培訓、5月教練培訓，到8月全國性賽事登場，人才培育與實際賽事串聯起來重要一步。

這次賽事有「原住民拔河趣味競賽」以運動推廣、部落交流及親子參與為主軸，傳統組、4×4公開混合組、4×4少年國小組及親子組，有來自關山、五峰、霧台、來義、春日及三地門鄉等地19支隊伍參與。從部落隊伍、少年選手到親子家庭，不同年齡層都有機會接觸拔河，促進不同地區交流。

全國室外拔河挑戰賽集結南投、新社、景美等全國拔河勁旅，有男子、女子及U23國家代表培訓隊參與。近百名選手透過高強度實戰交流累積比賽經驗、調整競技狀態，為2026年南非世界室外拔河錦標賽做好準備。國家代表培訓隊與地方及全國優秀隊伍同場競技，讓三地門鄉成為國內拔河選手交流與備戰的重要舞台。

中華民國拔河運動協會理事長葉政彥表示，拔河運動除競技層面，也需要與不同地區賽事交流，擴大參與人口與培養基層人才。在三地門鄉辦全國室外拔河挑戰賽，提供國內選手實戰交流，讓男子、女子及U23國家代表培訓隊透過比賽累積經驗、調整狀態，為國際賽事做好準備。

葉政彥指出，三地門鄉積極投入拔河運動推廣，從裁判、教練人才培訓，到此次承接全國性賽事，可以看見地方對拔河運動的投入與發展企圖。原住民拔河趣味競賽讓部落、少年及親子參與，讓拔河從競技場走進社區與家庭，形成更完整運動發展。

三地門鄉鄉長曾有欽表示，體育不只是競賽，更是凝聚地方、培育人才及對外交流的重要力量。鄉親有機會近距離欣賞高水準競技，讓外界看見原鄉具備承接大型體育活動及發展運動人才的能量。

2026全國室外拔河挑戰賽暨原住民拔河趣味競賽今起一連2天在屏東縣三地門鄉地磨兒國小操場登場，全國各地拔河隊伍齊聚三地門鄉，互相交流。記者劉星君／攝影
2026全國室外拔河挑戰賽暨原住民拔河趣味競賽今起一連2天在屏東縣三地門鄉地磨兒國小操場登場，全國各地拔河隊伍齊聚三地門鄉，互相交流。記者劉星君／攝影

2026全國室外拔河挑戰賽暨原住民拔河趣味競賽今起一連2天在屏東縣三地門鄉地磨兒國小操場登場，全國各地拔河隊伍齊聚三地門鄉，互相交流。記者劉星君／攝影
2026全國室外拔河挑戰賽暨原住民拔河趣味競賽今起一連2天在屏東縣三地門鄉地磨兒國小操場登場，全國各地拔河隊伍齊聚三地門鄉，互相交流。記者劉星君／攝影

2026全國室外拔河挑戰賽暨原住民拔河趣味競賽今起一連2天在屏東縣三地門鄉地磨兒國小操場登場，全國各地拔河隊伍齊聚三地門鄉，互相交流。記者劉星君／攝影
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屏東 拔河 屏東縣

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