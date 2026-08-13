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COVID-19疫情持續高雄湧接種潮 疫苗剩2萬劑

中央社／ 高雄13日電
國內COVID-19疫情持續，高雄近2週已有1萬1733人接種COVID-19疫苗，目前全市疫苗僅剩約2萬劑，效期至9月9日。圖／高雄市衛生局提供（中央社）
國內COVID-19疫情持續，高雄近2週已有1萬1733人接種COVID-19疫苗，目前全市疫苗僅剩約2萬劑，效期至9月9日。圖／高雄市衛生局提供（中央社）

國內COVID-19疫情持續，高雄衛生局今天表示，近2週已有1萬1733人接種COVID-19疫苗，目前全市疫苗僅剩約2萬劑，效期至9月9日，呼籲符合資格民眾把握最後接種機會。

高雄市衛生局透過新聞稿表示，截至12日高雄累計通報COVID-19併發重症66例，其中14例死亡，且全數為65歲以上長者，僅1人曾接種本季COVID-19疫苗。目前高雄65歲以上長者接種率僅26.6%，多數長者保護力不足，呼籲長者及早接種，以降低感染後發生重症及死亡風險。

衛生局表示，自2025年10月1日起，出生滿6個月以上、尚未接種本季COVID-19疫苗者均符合接種資格，尤其經常搭乘大眾運輸、前往人潮擁擠場所或近期有出國需求者，更應儘速完成接種，降低感染及傳播風險。

衛生局說明，中央將庫存疫苗全數撥配供民眾接種，這批疫苗解凍配送後，效期至今年9月9日，因此本季COVID-19疫苗接種服務也將於9月9日截止，提醒民眾及早安排接種。

衛生局提醒，接種疫苗約需2週產生足夠保護力，民眾進入醫療、長照及幼托機構，或搭乘大眾運輸、前往人潮聚集且通風不良場所，應佩戴口罩，並落實手部衛生及咳嗽禮節。

疫苗 COVID-19 疫情 高雄 衛生局

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