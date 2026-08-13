梁育慈批國民運動中心維護不佳提優化 市公所：委外運營定期查核

屏東市長選情漸升溫，屏東市國民運動中心與游泳池因設備老舊、維護不善，雨勢來襲電力故障，修復率不佳，引發民怨。民進黨屏東市長參選人、縣議員梁育慈今提出，優化國民運動中心，改善設施設備，給市民更好的運動體驗。屏東市公所則表示，國民運動中心採委外營運，定期營運績效評鑑及設施查核，對民眾反映事項要求業者說明或改善計畫。

屏東市長國民黨籍周佳琪爭取連任，對上民進黨徵召的屏東市長參選人梁育慈，梁育慈近日逐一提出屏東市政見藍圖。

梁育慈指出，國民運動中心與游泳池是屏東市民最常使用運動場所，過去營運與維護機制顯有疏漏，服務處曾受理不少陳情，包括游泳池盥洗設備蓮蓬頭久壞不修、更衣室常有異味、醫藥箱急救物資不足、冬天水溫太低不願加熱等狀況。

梁育慈更直指，市公所將機車與身障停車格劃設人行道，規畫顯有不當。民眾依法須牽車停放，但高齡長輩無力牽引，還頻遭舉發開罰，狀況遲未改善，忽略身障者無力牽行機車困境，變相逼迫身障朋友冒著違規風險騎上人行道，無障礙友善環境亟待加強。

梁育慈承諾她若上任後立即巡檢場館狀況，汰換老舊設備，加速更新硬體設備與通風照明，讓市民有更好的運動環境。

屏東市公所表示，國民運動中心採委外營運，市公所定期辦理營運績效評鑑及設施查核，並督促業者維持水質、消防公共安全及服務品質；如接獲民眾反映或發現營運缺失，也會要求廠商提出書面說明或改善計畫，納入營運績效評鑑考核。

至於停車及無障礙使用問題，市公所表示，增設路旁無障礙機車停車格，讓有實際停車需求的身心障礙民眾可直接停放，不必牽車經過人行道，以降低使用不便。