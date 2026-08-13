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台日人偶交流 潮州排灣族服飾布袋戲偶日本展出

中央社／ 屏東縣13日電
屏東縣潮州鎮公所與日本茨城縣大子町公所展開人偶交流，5尊布袋戲偶正於日本展出，其中2尊身著排灣族傳統服飾，展現屏東多元族群特色。圖／潮州鎮公所提供（中央社）
屏東縣潮州鎮公所與日本茨城縣大子町公所展開人偶交流，5尊布袋戲偶正於日本展出，其中2尊身著排灣族傳統服飾，展現屏東多元族群特色。圖／潮州鎮公所提供（中央社）

屏東縣潮州鎮公所與日本茨城縣大子町公所今年展開人偶交流，穿著排灣族服的布袋戲偶正於日本展出；日方則借出傳統雛形娃娃，預計9月於潮州開展，盼以文化加深雙方情誼。

潮州鎮公所與大子町公所展開「雙邊開展」文化交流計畫，將台灣傳統布袋戲文化帶進日本，同時將日本傳統娃娃文化引進潮州，透過實體展覽讓兩地居民認識彼此文化特色與觀光魅力。目前潮州布袋戲偶已於大子町「道之驛」進行展示，日本傳統雛形娃娃也已抵達潮州，預計9月正式展出。

潮州在地阿猴掌中班出借此次展出戲偶，團長黃憲正今天告訴中央社記者，潮州是傳統戲曲重要發揚地，希望藉此讓日本民眾認識屏東地方特色文化。今年先從靜態展示開始，5尊訪日戲偶中，有2尊身著委託原民藝師製作的排灣族服飾，展現屏東多元族群特色；另3尊為「天地人三才」，分別代表人、神、鬼，造型融合台灣金光布袋戲與日本神像特色。

黃憲正提到，戲偶造型融入日本元素，主要呈現台灣布袋戲發展過程深受日治時期影響。當時殖民政府推行「皇民化運動」，布袋戲在造型、音樂及劇本等方面都產生很大變化。若明年能進一步交流，他希望以動態演出呈現布袋戲從傳統到電視布袋戲的敘事手法演變，未來更盼進展到二戰時期故事演出，讓雙方藉由藝文展演共同反思歷史。

潮州鎮公所主任秘書王建元表示，近年潮州鎮推動台日交流，從製作日文版觀光摺頁、拍攝日文觀光宣傳影片，到邀請曾獲全國金賞殊榮的茨城縣「水戶市Bluestone行進樂隊」到潮州演出，持續透過文化、教育與音樂交流，讓日本民眾更加認識潮州。

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