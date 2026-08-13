金門七月「最暖的燈」亮了！普度燈引路好兄弟 背後藏百年人情味

農曆七月初一俗稱「鬼門開」，金門街頭從今天傍晚開始亮起一盞盞「普渡燈」，家家戶戶準備祭品祭拜「老大公」，傍晚焚香、入夜點燈，為來往的好兄弟照路，也祈求一家平安。這項流傳已久的民俗，不只是金門獨特的宗教景觀，更被登錄為文化部無形文化資產。

依金門傳統習俗，農曆七月被視為「鬼月」，初一是鬼門開的日子，各家戶、商家、機關、學校及社團會在門口擺設祭桌，準備美食、水果，甚至毛巾、洗臉水等盥洗用品，祭拜「好兄弟」，祈求地方安寧、家人平安。

金門人口中的「普渡燈」，又稱「七月流火」，按照習俗從農曆七月初一懸掛至月底。早期普渡燈多以白鐵皮焊製，燈前設有插香用的「蔥管」，左右兩側玻璃則寫著「七月流火」、「合家平安」等字樣。每天傍晚焚香、入夜點燈，除了替好兄弟照路，也避免其誤闖民宅，地方常說這是「便人」也是「庇己」，充分展現金門敬天愛人、慈悲為懷的信仰精神。

地方文史工作者林金榮表示，「普渡燈」可說是金門獨有的民俗景觀，金門縣政府自2004年前後統一製作金屬材質的普渡燈，免費提供民眾懸掛，採古銅色正方形亭閣造型，綴以立體竹節雕飾，並題上「七月流火，慶讚中元」字樣，當時各家戶均可分配一盞，逐漸統一民間「老大公燈」的款式，也讓傳統習俗在街頭形成獨特景觀。

「七月流火」並不是指鬼火，而是出自《詩經》「七月流火，九月授衣」，「火」指的是大火星，也就是心宿，古人透過星辰位置變化觀察季節更替。金門人將這句古語寫在普渡燈上，既保存先人觀察自然的生活智慧，也寄託祈福求安的願望。

金門普渡儀式通常集中在農曆七月初一、十五及月底，其他日子則由各街道、社區輪流舉辦。當夜幕降臨，一盞盞普渡燈在聚落巷弄亮起，從祭拜好兄弟到為其引路，傳承的不只是民間信仰，更是金門人代代相傳的生活記憶與人情溫度。如今「七月流火」再次點亮金門，也讓這項獨特民俗在現代生活中持續延續。

依金門傳統習俗，農曆七月被視為「鬼月」，初一是鬼門開的日子，各家戶、商家、機關、學校及社團會在門口擺設祭桌，準備美食、水果，甚至毛巾、洗臉水等盥洗用品，祭拜「好兄弟」。記者蔡家蓁／攝影