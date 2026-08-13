高雄斥資7億元的運動中心「太掉漆」 議長也怒了要求赴議會說明

旗艦型三民國民運動中心8月1日請來運動部長李洋風光剪綵啟用，陸續出現游泳池水質混濁，小孩游泳回家全家發紅、置物櫃不能鎖、吹風機壞掉、設施有水垢及器材非全新等多項負評。議員批斥資7.65億元、「金玉其外敗絮其中」，議長康裕成也動怒，要求運發局20日前赴議會說明。運發局表示，泳池水質檢測數據正常，相關缺失已要求業者限期改善。

市長陳其邁上任後已完成12座國民運動中心，其中三民運動中心的前身是陽明溜冰場，設有全市運動中心唯一的抱石區（攀岩場）與室內滑輪場，且是全台首座運動中心內的HYROX據點，陳其邁讚許為旗艦級運動中心。

三民中心1日正式營運不到兩周，市民反映，SPA池水面出現疑似一層浮油、地面有高低落差、排水孔積水難退，吹風機投幣10元才能用4分鐘，多項缺失讓市民直喊品質太差。

「蓮蓬頭、水龍頭全是平價商品，感受不出花大錢設計！」史姓市民抱怨，游泳池月票1500元，比知名連鎖運動健身中心還貴，開幕後天天來，水質有稍微改善一些，但還是不好；工作人員常一問三不知，泳池多久換一次水也不知道，教育訓練沒有到位。

議員黃香菽指出，開幕日至今不斷收到市民抱怨，最嚴重問題是小朋友上完游泳課回家後全身發紅不舒服，還有廁所尿騷味重、吹風機壞掉不能用，以及有人抱怨收費太貴等問題，希望運發局督促改善。

針對外界抱怨，營運單位「信仰體育」說明，泳池水質檢測符合規定、已提供免費吹風機給泳客使用、收費符合運發局所訂定收費標準，健身器材配件更新需要時間改善。業者強調，三民中心的公益回饋比其他中心多一個時段，有心做好敦親睦鄰，希望成為社區的好夥伴。

三民國民運動中心內設溫水游泳池、SPA池及兒童戲水池，不少泳客反映水質不佳，管理單位現場實測，強調水質符合標準。記者徐白櫻／攝影

三民運動中心啟用後，年滿65歲的長輩一天有兩個時段可以免費使用，不過有使用者發現，部分運動器材非全新品、衛浴設備很平價，不像花大錢興建的場館。記者徐白櫻／攝影

三民運動中心主打新複合式運動中心，館內設置25公尺溫水游泳池、SPA池及兒童戲水池，不過水質不佳引來負評，管理單位強調檢測皆符合標準。記者徐白櫻／攝影

三民國民運動中心主打新型態複合式運動中心，館內設置25公尺溫水游泳池、SPA池及兒童戲水池，不過水質不佳引來負評，管理單位強調檢測皆符合標準。記者徐白櫻／攝影