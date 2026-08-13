高雄鹹酥雞嘉年華10月24日登場 廣邀炸物名店齊聚

「2026高雄鹹酥雞嘉年華」將於10月24日至25日在高雄大遠百1樓追夢廣場登場。高雄市觀光局邀請各地鹹酥雞、創意炸物、特色餐飲及飲品品牌參加，報名至8月30日止。

高雄市觀光局今天透過新聞稿表示，「2026高雄鹹酥雞嘉年華」將於10月24日至25日下午3時至晚間9時，在高雄大遠百1樓追夢廣場登場。今年邁入第6屆，活動以「金沙鹹酥雞」為創意主題，邀業者開發限定創意炸物。

觀光局長高閔琳表示，去年高雄鹹酥雞嘉年華2天吸引逾12萬人次參與，並帶動參展業者及周邊商圈、店家營業額成長逾5成。今年以「金沙鹹酥雞」為主題，希望讓更多業者透過食材搭配、調味創意，展現炸物料理的不同可能。

觀光局表示，今年活動將廣邀全台炸物及特色餐飲品牌參與，預計集結50攤特色品牌。凡全台合法立案登記、具有固定營業地點及營業時間的炸物店家，並完成食品業者登錄及投保產品責任險者，均可報名參加。

觀光局說明，參展產品須至少包含1款以「金沙（鹹蛋黃）」為元素研發的限定創意炸物。活動現場也將舉辦「鹹酥雞市集評選大賞」，透過「專業評審」及「網路人氣票選」雙軌方式評選，並頒發「卓越風味獎」、「極致口感獎」等獎項。

此外，今年活動期間將邀集三多商圈、周邊百貨及特色店家共同響應，推出聯名優惠及消費活動，引導民眾從活動會場延伸至周邊商圈消費，並順遊鄰近景點。

觀光局表示，「2026高雄鹹酥雞嘉年華」報名至8月30日止，採線上報名（https://forms.gle/472UMvHPjKqPCiEk6），主辦單位將於完成資格審查後統一公告入選名單。