澎湖離島緊急醫療後送 將有海空雙備援機制

人命關天分秒必爭，澎湖緊急醫療後送機制，有突破性的進展，澎湖縣政府今天表示，將爭取「備援直升機」加「民間專船備援」雙補位備援機制，讓離島救援不再出現空窗期。

澎湖近期內發生多起緊急醫療後送的事件，卻因救護直升機故障、儀表異常、空警直升機因「非夜定起降場」而未能出勤救援，甚至造成後送患者在等待中不幸往生，因而引發地方對緊急醫療後送的關切。

澎湖縣政府衛生局為確保離島居民面臨急重症，能在最短的時間內獲得救護，著手規劃離島後送海空雙備援機制，包括「備援直升機」加「民間專船備援」。

衛生局表示，緊急醫療後送仍以空運為第一優先，除現有直升機駐地機與空勤總隊備援外，縣府已正式向中央爭取一架直升機備援機，以因應駐地機故障或空勤拒飛等情況，避免出現空中後送斷鏈。至於海運備援，除既有海巡艦隊、交通船與包船機制外，縣府將增設開口契約備援船，預先建立合格船舶與船員名單、調度窗口、啟動條件、費率與醫療安全規範，作為海上機動補位。

縣府指出，海運備援的「救援專船」，並非取代直升機或海巡，而是增加一道安全防線，原則上還是航空優先、海上備援為補位，以確保任何一線失靈時，還有第二線、第三線方案立即接手，亦可用於病患不符合中央緊急醫療後送資格時的醫援需求。