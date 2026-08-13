快訊

認愛小2輪女友…姜厚任被酸「老房子失火」不忍了 明現身召開記者會

來玩Pixel 11新功能！Google Pixel Space快閃店 體驗5活動送500元＋超Q禮物

陳幸妤口袋名單曝光 Google評論被翻出「全台僅2店家」給5星評價

聽新聞
0:00 / 0:00

澎湖離島緊急醫療後送 將有海空雙備援機制

中央社／ 澎湖縣13日電

人命關天分秒必爭，澎湖緊急醫療後送機制，有突破性的進展，澎湖縣政府今天表示，將爭取「備援直升機」加「民間專船備援」雙補位備援機制，讓離島救援不再出現空窗期。

澎湖近期內發生多起緊急醫療後送的事件，卻因救護直升機故障、儀表異常、空警直升機因「非夜定起降場」而未能出勤救援，甚至造成後送患者在等待中不幸往生，因而引發地方對緊急醫療後送的關切。

澎湖縣政府衛生局為確保離島居民面臨急重症，能在最短的時間內獲得救護，著手規劃離島後送海空雙備援機制，包括「備援直升機」加「民間專船備援」。

衛生局表示，緊急醫療後送仍以空運為第一優先，除現有直升機駐地機與空勤總隊備援外，縣府已正式向中央爭取一架直升機備援機，以因應駐地機故障或空勤拒飛等情況，避免出現空中後送斷鏈。至於海運備援，除既有海巡艦隊、交通船與包船機制外，縣府將增設開口契約備援船，預先建立合格船舶與船員名單、調度窗口、啟動條件、費率與醫療安全規範，作為海上機動補位。

縣府指出，海運備援的「救援專船」，並非取代直升機或海巡，而是增加一道安全防線，原則上還是航空優先、海上備援為補位，以確保任何一線失靈時，還有第二線、第三線方案立即接手，亦可用於病患不符合中央緊急醫療後送資格時的醫援需求。

澎湖 離島

延伸閱讀

兩棲偵察營漢光協同作戰訓練 TAK引導遠程火力打擊

印尼漁工澎湖海上作業不慎斷指 海巡馳援送醫

國際小學堂／川普新空軍一號 爭議聲中首航

趙坤茂／通訊說斷就斷 疏漏埋禍算誰

相關新聞

高雄斥資7億元的運動中心「太掉漆」 議長也怒了要求赴議會說明

旗艦型三民國民運動中心8月1日請來運動部長李洋風光剪綵啟用，陸續出現游泳池水質混濁，小孩游泳回家全家發紅、置物櫃不能鎖、吹風機壞掉、設施有水垢及器材非全新等多項負評。議員批斥資7.65億元、「金玉其外敗絮其中」，議長康裕成也動怒，要求運發局20日前赴議會說明。運發局表示...

中秋不只送禮更送愛 屏東9個身障團體手作好禮拚買氣

推薦今年最溫暖、手工製作的中秋好禮給社會各界，屏東縣政府今攜手9家身障團體，在縣府大禮堂舉辦「月光散步，愛心起步」中秋節伴手禮促銷，縣長周春米、公益宣傳大使Peggy黃沛祺共同邀請各界以實際行動支持，選購兼具在地特色、創新巧思的中秋伴手禮，支持身障朋友穩定就業。

人孔下藏致命危機！金門拚建設也顧工安　連2年拿下中央優等

金門縣政府推動下水道工程安全管理成效再獲中央高度肯定！內政部國土管理署日前舉行「115年度全國下水道局限空間出入坑作業評鑑」頒獎典禮，金門縣從全台20個縣市團隊中脫穎而出，拿下「優等」，且已連續2年獲得同等肯定。今天由金門縣政府工務處長陳家輝、自來水廠長林建良代表團隊，將獎牌獻給縣長陳福海，分享這份來自中央的肯定。

求姻緣也追星 屏東慈鳳宮七夕紅線牽到星空 千條紅線免費送

今年8月19日是七夕，屏東市聖帝廟慈鳳宮今年不只幫信眾「牽紅線」，將姻緣一路牽到星空，推出「七夕娘娘賜紅線、星空傳愛圓心願」系列活動，七夕結合天文導覽、浪漫音樂與紅線祈願，8月17日民眾到屏東「求良緣、看星星」，19日七夕上午，七夕娘娘神尊將請至1樓正殿供信眾參拜。

1個月2起…高雄後勁溪再現魚屍群 居民質疑水質「又沒異常」？

高雄後勁溪上月才發生大量魚群死亡，累計清除約五公噸死魚，環保局事後揪出五家業者違規排放含油脂廢水，依法開罰，但事隔不到一個月，昨天再傳出楠梓區藍昌路河段魚屍漂浮、惡臭四散，居民不堪其擾，里長痛批，後勁溪整治多年，死亡、惡臭問題卻一再重演。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。