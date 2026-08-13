中秋不只送禮更送愛 屏東9個身障團體手作好禮拚買氣

推薦今年最溫暖、手工製作的中秋好禮給社會各界，屏東縣政府今攜手9家身障團體，在縣府大禮堂舉辦「月光散步，愛心起步」中秋節伴手禮促銷，縣長周春米、公益宣傳大使Peggy黃沛祺共同邀請各界以實際行動支持，選購兼具在地特色、創新巧思的中秋伴手禮，支持身障朋友穩定就業。

「每一份禮品不僅傳遞祝福，承載對身心障礙福利團體的支持與鼓勵。」縣長周春米表示，今年中秋節伴手禮促銷活動邀請縣內身心障礙團體共同參與，縣府採購20萬元，以行動實際拋磚引玉，邀請企業與社會大眾響應，溫暖身心障礙朋友，也讓公益愛心照亮社會。

周春米也感謝陸仕企業致贈旗下品牌「愛麵族」，攜手屏東縣自閉症協進會與玄鷲山高邑雲天宮推出「星兒平安麵公益聯名禮盒」致贈縣府及現場9家身障團體，結合企業、公益與信仰力量，將平安與祝福傳遞到更多人手中，期盼公私協力帶動更多民眾支持身障自立就業。

今年屏東縣中秋節伴手禮促銷活動9個身心障礙團體參與，其中屏東縣微笑關懷協會愛微笑烘焙坊、屏東縣向陽康復之友協會附設誠欣工作坊為首次加入平台。

社工古燕玲說，愛微笑工作坊推出兩款可可系列中秋禮盒，主推手工餅乾、可咖豆，還有聯名款，可可豆與可可茶。服務對象為原鄉的身心障礙者，平均年齡35歲，年長50歲，年輕19歲。

社會處表示，每份中秋愛心伴手禮都是由身心障礙朋友共同親手完成製作，每一份禮盒都蘊含著溫暖情感與真摯祝福，禮盒內容包括綠豆椪、鳳梨酥、麻糬酥、廣式月餅、蛋黃酥、手工蛋捲、手工香皂、花草茶、手工餅乾、檸檬精油蘆薈洗碗精等多款項優質產品，民眾也可至陸仕企業官網或洽社團法人屏東縣自閉症協進會購買「星兒平安麵公益聯名禮盒」。

九個身障團體分別為：社團法人自閉症協會（訂購專線:08-7351024）、社團法人屏東縣啟智協進會（訂購專線:08-7380778/08-7872388）、屏東基督教勝利之家（訂購專線:08-7366294轉226/08-7381264）、屏東伯大尼之家（訂購專線08-7367264）、慢慢恆春烘焙坊庇護工場（訂購專線：0909-516216/0927-558828），向陽啟能協會（訂購專線:08-7217361）、伊甸社會福利基金會創皂工坊（訂購專線:08-8711612）、屏東縣向陽康復之友協會附設誠欣工作坊（訂購專線:08-7551200）、屏東縣微笑關懷協會（訂購專線:08-7325100）。

屏東縣政府今攜手9家身障團體，縣府大禮堂舉辦「月光散步，愛心起步」中秋節伴手禮促銷，縣長周春米（左六）、公益宣傳大使Peggy黃沛祺（左七）共同邀請各界以實際行動支持。記者劉星君／攝影