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高雄洲仔濕地景觀改造 預計116年春季完工

中央社／ 高雄13日電
高雄洲仔濕地開闢營運至今已近20年，部分既有設施老舊，市府工務局13日宣布將啟動洲仔濕地公園景觀改造工程。圖／中央社（高雄市工務局提供）
高雄洲仔濕地開闢營運至今已近20年，部分既有設施老舊，市府工務局13日宣布將啟動洲仔濕地公園景觀改造工程。圖／中央社（高雄市工務局提供）

位於高雄市左營區蓮池潭旁的洲仔濕地，開闢營運至今已近20年，部分既有設施老舊，工務局今天宣布啟動洲仔濕地公園景觀改造工程，全面升級園區內外環境，預計116年春季完工。

洲仔濕地自2007年獲認定為國家級重要濕地，不僅是水雉等珍貴野生動物的重要棲息家園，也是市府推動生態保育、環境教育與市民親近自然的重要據點。

但因開闢營運至今已近20年，部分既有設施老舊，市府工務局今天的新聞稿表示，將啟動洲仔濕地公園景觀改造工程，針對園區內外環境進行全面升級，期待未來能以嶄新面貌提供市民更舒適、優質的環境體驗。

工務局公園處說明，此次景觀改造工程著重園區設施改善與品質提升。改善範疇涵蓋園區外部周邊人行道、轉角空間與入口廣場，以強化空間連續性與通透感；同時針對解說教育中心建物與周邊設施進行升級，完善無障礙設施及教學水池。

此外，園區內部的步道、生態教學池、賞鳥塔、賞鳥牆等項目也將一併更新，不僅優化視覺觀感，也提供更優質的生態教育與遊憩品質。

公園處指出，為使改造規劃更貼近在地需求，辦理相關居民參與說明會，廣泛聽取在地居民與專家學者建議，並成功爭取相關經費推動。目前園區已進入施工階段，預計116年春季完工。

公園處提醒，施工期間，園區全區實施管制暫不對外開放，洲仔濕地側的人行道也配合暫時封閉。若民眾有通行需求，可改為使用蓮池潭側的人行道通行。

濕地 高雄

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