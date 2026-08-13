西拉雅族成第17原住民族 高雄38區公所受理登記

行政院日前核定西拉雅族為台灣原住民第17族，高雄市38個區公所設置西拉雅族登記服務窗口，符合認定要件者自今天起可到區公所或高雄原民會等處，辦理登記作業。

高雄市政府原住民事務委員會說明，西拉雅族為「平埔原住民族群身分法」施行後首件核定的族群，高雄西拉雅族主要居住在甲仙、杉林、六龜、內門、美濃、旗山等地，登記首日有族人身穿族服前來辦理登記作業。

高雄原民會新聞稿表示，高雄38個區公所設置西拉雅族登記服務窗口，由專人服務，一對一確認各項資料，另針對戶籍資料已有「熟」註記的族人將簡化流程，攜帶現戶戶籍資料完成登記即可。

高雄市政府原住民事務委員會主委阿布斯、高雄市政府民政局長閻青智於登記首日前往旗山區公所，視察西拉雅族人申請登記原住民身分情形，並以西拉雅族語「Tabe」（你好）問候前來辦理的民眾。

阿布斯表示，族人於今天開始可到就近區公所辦理身分登記，高雄原民會也設有諮詢專線，並製作登記作業懶人包一覽表，提供族人電話及線上諮詢。

高雄原民會補充，高雄西拉雅族申辦身分登記為「先名冊、後戶政」方式，待族人臨櫃提出申請後，將由原民會辦理審查，確認資格就可登載西拉雅族民族成員名冊，再由高雄原民會向族人核發登載證明，族人可持證明公文至戶政事務所辦理西拉雅族別登記。