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人孔下藏致命危機！金門拚建設也顧工安　連2年拿下中央優等

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府獲得115年度全國下水道局限空間出入坑作業評鑑的「優等」，今天在主管會報時，由金門縣自來水廠長林建良（左三）代表團隊，將獎牌獻給縣長陳福海（右三）。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府獲得115年度全國下水道局限空間出入坑作業評鑑的「優等」，今天在主管會報時，由金門縣自來水廠長林建良（左三）代表團隊，將獎牌獻給縣長陳福海（右三）。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府推動下水道工程安全管理成效再獲中央高度肯定！內政部國土管理署日前舉行「115年度全國下水道局限空間出入坑作業評鑑」頒獎典禮，金門縣從全台20個縣市團隊中脫穎而出，拿下「優等」，且已連續2年獲得同等肯定。今天由金門縣政府工務處長陳家輝、自來水廠長林建良代表團隊，將獎牌獻給縣長陳福海，分享這份來自中央的肯定。

陳福海表示，下水道工程是「看不到、卻不能少」的基礎建設，工程品質重要，但施工人員能不能安全回家，更是政府不能忽略的責任。他肯定工務處、自來水廠及第一線職安人員長期投入，連續2年拿下中央評鑑優等，代表金門不只重視建設，也把職業安全真正落實到施工現場。

下水道「局限空間」作業被視為高風險工作，施工人員進入人孔、管道等空間時，可能面臨缺氧、有毒氣體、墜落，甚至突然湧水等危險，一旦發生意外，救援難度也相當高。

因此，這次評鑑不只是看有沒有安全規定，而是從危害辨識、標準作業程序（SOP）、緊急應變、災害處置，到智慧科技設備運用等面向全面檢視。金門在科技防護及跨單位實境演練等表現受到評審肯定，成為全台20個參與縣市中，8個獲得優等以上獎項的縣市之一。

縣府工務處及自來水廠指出，近年持續強化施工現場安全，除了要求落實既有安全規範，也陸續導入氣體偵測儀、環境監測設備及穿戴式感測裝置，讓施工人員能即時掌握現場空氣與環境變化，一旦出現異常，可以更快反應、撤離或啟動救援。

陳福海強調，獲獎不是終點，而是提醒縣府要把安全做得更好。未來將持續提升職安措施，結合智慧科技強化工程管理，讓公共建設在拚品質、拚效率的同時，也要顧好每一名第一線工作人員的安全，真正做到「平安施工、安全回家」。

內政部國土管理署舉行「115年度全國下水道局限空間出入坑作業評鑑」頒獎典禮，金門縣一舉拿下「優等」，今天由金門縣政府工務處長陳家輝（左三）將獎牌獻給縣長陳福海（右三），分享這份來自中央的肯定。記者蔡家蓁／攝影
內政部國土管理署舉行「115年度全國下水道局限空間出入坑作業評鑑」頒獎典禮，金門縣一舉拿下「優等」，今天由金門縣政府工務處長陳家輝（左三）將獎牌獻給縣長陳福海（右三），分享這份來自中央的肯定。記者蔡家蓁／攝影

工安 金門 陳福海

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