求姻緣也追星 屏東慈鳳宮七夕紅線牽到星空 千條紅線免費送

今年8月19日是七夕，屏東市聖帝廟慈鳳宮今年不只幫信眾「牽紅線」，將姻緣一路牽到星空，推出「七夕娘娘賜紅線、星空傳愛圓心願」系列活動，七夕結合天文導覽、浪漫音樂與紅線祈願，8月17日民眾到屏東「求良緣、看星星」，19日七夕上午，七夕娘娘神尊將請至1樓正殿供信眾參拜。

慈鳳宮表示，七夕娘娘象徵姻緣、智慧、巧藝與家庭幸福，今年規畫「正確參拜七夕娘娘」免費導覽，讓民眾了解七夕娘娘的信仰與祈願方式，不只是來拿紅線，更能深入認識傳統七夕文化。

8月17日晚間6時起，民眾可至慈鳳宮一樓導覽服務台參加免費導覽，晚間7時起限量送出1000條純紅線，提供單身民眾、情侶及準備步入婚姻的民眾祈求正緣與幸福。

祈願完成後，活動從廟埕一路延伸至唐榮國小。晚間將由巧克力樂團帶來浪漫演唱，邀請屏東星空大使施世治星空導覽，望遠鏡觀察月亮、金星與夏季星空，讓民眾從天文角度認識七夕牛郎織女的愛情傳說。

慈鳳宮指出，今年不將「一定要看到牛郎星、織女星」當成唯一目的，希望讓民眾發現，即使身處城市，仍能透過月亮、金星與夏季星空感受七夕浪漫，將「信仰求姻緣」與「仰望星空」串聯，傳統文化與現代生活全新體驗。

8月19日七夕當天上午9時至12時，慈鳳宮推出「幸福系列」活動，七夕娘娘神尊將請至1樓正殿供信眾參拜，由婚禮樂團現場演奏，聘請古裝仙女造型七娘媽為信眾加持姻緣線，限量贈送2000條五行珠紅線，象徵五運亨通、福祿壽俱全，祝福有情人終成眷屬、家庭幸福美滿。

兩天活動設計「兩線交織、幸福加倍」概念，民眾分別取得8月17日純紅線及8月19日五行珠紅線，象徵將姻緣、幸福與好運交織在一起，成為今年七夕最具特色的祈願體驗。

慈鳳宮總幹事黃原泓說，藉由七夕活動吸引遊客走進屏東，宗教文化不只是朝聖，也能結合天文、音樂與城市觀光，串聯地方旅遊與人潮經濟，邀請大家在七夕星空下求一段好姻緣，也許下一段愛情，就在屏東慈鳳宮相遇。

今年8月19日是七夕，屏東市聖帝廟慈鳳宮推出「七夕娘娘賜紅線、星空傳愛圓心願」系列活動，七夕結合天文導覽、浪漫音樂與紅線祈願。圖／慈鳳宮提供

今年8月19日是七夕，屏東市聖帝廟慈鳳宮推出「七夕娘娘賜紅線、星空傳愛圓心願」系列活動，七夕結合天文導覽、浪漫音樂與紅線祈願。圖／慈鳳宮提供