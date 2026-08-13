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1個月2起…高雄後勁溪再現魚屍群 居民質疑水質「又沒異常」？

聯合報／ 記者郭韋綺張議晨／高雄報導
時隔不到一個月，後勁溪再傳出大量魚群死亡，惡臭讓居民不堪其擾，要求市府徹底追查汙染源。圖／薛兆基提供
時隔不到一個月，後勁溪再傳出大量魚群死亡，惡臭讓居民不堪其擾，要求市府徹底追查汙染源。圖／薛兆基提供

高雄後勁溪上月才發生大量魚群死亡，累計清除約五公噸死魚，環保局事後揪出五家業者違規排放含油脂廢水，依法開罰，但事隔不到一個月，昨天再傳出楠梓區藍昌路河段魚屍漂浮、惡臭四散，居民不堪其擾，里長痛批，後勁溪整治多年，死亡、惡臭問題卻一再重演。

水利局昨天獲報後前往清除魚屍，初判是農業部農田水利署近期進行興中制水閘門倒壩操作，造成後勁溪水位快速下降、水體量減少，水中溶氧降低，與水位及溶氧環境短時間明顯變化有關。環保局經檢測，未發現明顯急性毒性，但研判是近期豪雨將有機物帶入河川，加上連日陰雨、日照不足，有機物分解過程大量耗氧，進而造成魚群死亡。

為降低水質異常風險，相關局處已加強沿岸汙染源稽查，並揪出小吃店、火鍋店、便當店、牛排館及燒臘店五家餐飲業違規。分別裁處六千元至十萬元不等罰鍰，限期改善。

後勁溪藍昌路三六七巷河堤攔水塑膠壩一帶河道昨早被發現魚屍遍布，國昌里長陳健成說，這種情形發生多次，時間點經常落在大雨來臨前夕，懷疑可能有人趁此偷排毒汙水，但每次採樣檢測都認定水質沒異常，原因指向缺氧，「後勁溪是活水，死那麼多魚，水質怎麼可能沒問題？」

左楠區議員參選人薛兆基表示，先前他曾建議建置AI智慧水質監測系統，廿四小時監測水溫、溶氧量、酸鹼值及濁度等數據，一旦水質異常就立即示警，讓環保、水利單位及早追查汙染源。

環保局指出，後勁溪去年已劃設為水汙染管制區，也在右昌大排新增固定式水質監測設施，並於興中制水閘門、益群橋及德惠橋設移動式監測點。一旦溶氧低於預警值，會通報水利局協調放水，增加水體交換改善溶氧。

後勁溪 死亡 開罰 高雄 水質

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