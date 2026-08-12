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高雄後勁溪又漂惡臭魚屍 水利局、環保局急查原因開罰5餐飲業者
高雄市後勁溪上月才漂浮大量死魚，市府環保局、水利局嚴加監控，揪出5家業者違規排放含油脂廢水，事隔約一個月，昨天又有民眾通報後勁溪、右昌排水漂出死魚，水利局緊急派員清除魚屍，環保局查出周邊五間餐飲業者未妥善規畫排水，依廢清法開罰。
後勁溪藍昌路367巷河堤攔水塑膠霸今早被居民目擊河道魚屍遍布，當地楠梓區國昌里長陳健成指出，這種情形已經發生多次，沿岸居民飽受困擾，尤其魚屍腐爛散發的惡臭味，讓附近居民苦不堪言，已通報水利局處理，今天上午也有相關人員到場了解。
水利局表示，昨天魚群死因初判是農業部農田水利署近期進行「興中制水閘門」倒壩操作，造成後勁溪水位快速下降、水體量減少，水中溶氧隨之降低，與水位及溶氧環境短時間明顯變化有關。
今上午水利局緊急派員清除魚屍，右昌排水出水口魚屍已全數清除；後勁溪部分魚屍因卡於河岸草叢，目前已於右昌橋附近設置攔汙索集中魚屍，再由工班進行打撈清運，避免魚屍腐敗產生異味。
針對此次死魚事件，市府啟動跨局處應變，由水利局負責魚屍攔截及打撈，環保局辦理水質採樣及污染源稽查，農業局進行魚體採樣檢驗，以進一步釐清原因。
環保局執行稽查，今（12）日發現外勞小吃店、火鍋店、便當店、牛排館及燒臘店等5家餐飲業，其中3家未設置油水分離槽，2家雖有設置，但未妥善清理，致排放含油黃濁污水污染水溝，皆依違反廢清法第27條規定，除裁處6000元至10萬元罰鍰外，並限期改善。
至於上月魚群暴斃死因，環保局送嘉南藥理大學進行鑑定，並綜合魚體檢測、水質分析、氣象資料及生物急毒性試驗，研判是豪雨過後大量有機物進入水體，在高溫環境下快速分解，造成耗氧量增加，是導致河川溶氧不足的重要原因，因魚體未發現明顯急性毒性，研判非單一急性毒性污染所致。
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