鵬管處推自行車及來屏東好好玩活動 下半年遊屏東抽大獎

下半年到屏東旅遊，有機會抽大獎。大鵬灣國家風景區管理處推出自行車活動「Light One Bike」，號召全台車友深度走訪屏東山海風情與在地人文；另外「來屏東好好玩」活動，只要在屏東指定店家消費等，上網登錄就能參加抽獎。

為了推廣大鵬灣及屏東12條優質單車路線，鵬管處推出「鵬灣騎行 3+1」系列活動，其中「Light One Bike」即日起開放報名，結合生態領騎、導覽手作與自主數位認證，有兩大主題路線滿足不同騎乘需求的車友。

生態領騎導覽組10月3、4日舉辦，長約20公里適合親子同遊與慢活輕騎者，行程深入右岸溼地生態與月漫步道，體驗「鮮饌道」鱈魚香絲DIY，造訪東港東隆宮與王船文化館，包含導覽與晚餐飯湯套餐，夜間再到青洲灣看夜景。

環屏騎行組10月25日舉辦，分自主騎乘組與領騎導覽組，長約65公里適合中長距離車友，行程包括新埤龍貓綠色隧道與潮州泗林綠色隧道、萬金聖母聖殿、吾拉魯滋部落、可可巧克力園區、桃花心木大道、幸福公鹿1420、南州糖廠，最後到鵬灣跨海大橋，領騎導覽組可享用在地經典飯湯與鳳梨冰茶。

「鵬灣騎行 3+1」參加者除了可獲得在地合作店家電子消費券，軌跡認證後還能參加抽獎，包括iPhone 17、Garmin運動手錶、iPad等。另鵬管處也推出「來屏東好好玩」活動，11月30日前只要在屏東指定店家消費、搭乘指定交通工具或購買指定景點門票，即可登錄參加抽獎，有住宿券與伴手禮。

遊客只要持有屏東縣指定餐廳、伴手禮及旅宿的消費發票；搭乘台灣好行屏東相關路線或台灣觀巴的車票證明；海生館、東港王船文化館、雙流國家森林遊樂區、休閒農場等景點入場門票票根，掃描「屏東觀光圈」QR Code填寫資訊並上傳憑證照片，即可參加抽獎。

鵬管處提醒，愈早登錄且消費次數愈多，中獎機會愈高，遊客務必妥善保留消費發票與門票票根。相關資訊可至「大鵬灣國家風景區管理處」官網、粉專查詢。

鵬管處推「來屏東好好玩」活動，只要在屏東指定店家消費等，上網登錄就能參加抽獎。圖／鵬管處提供

鵬管處推出「Light One Bike」活動，有兩大主題路線滿足不同騎乘需求的車友。圖／鵬管處提供