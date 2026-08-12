後勁溪不到1個月又爆大量死魚飄惡臭 里長：沿岸居民都是受災戶

高雄後勁溪上月才爆發大量魚群死亡，累計清除約5000公斤死魚，環保局事後揪5家業者違規排放含油脂廢水，依法開罰；事隔不到1個月，今天再傳河段魚屍漂浮、惡臭四散，讓居民不堪其擾，里長痛批，後勁溪整治多年，死亡、惡臭問題卻一再重演。

後勁溪藍昌路367巷河堤攔水塑膠霸今早被居民目擊河道魚屍遍布，楠梓區國昌里長陳健成指出，這種情形已經發生多次，沿岸居民飽受困擾，尤其魚屍腐爛散發的惡臭味，讓附近居民苦不堪言，已通報水利局處理，今天上午也有相關人員到場了解。

陳健成說，死魚主要集中在後勁溪沿岸一處灌溉用塑膠壩附近，類似情況已不是第一次發生，沿岸居民長年飽受死魚及臭味困擾，他更質疑，幾次死魚事件發生時間點，經常落在大雨來臨前夕，懷疑可能有人偷排毒汙水。

他不滿說，每次相關單位採樣檢測，最後都認定水質沒有異常，並將原因指向缺氧，但後勁溪是活水，魚死那麼多，怎麼可能水質沒問題？

陳健成表示，後勁溪整治多年，死魚、惡臭問題卻一再重演，沿岸住戶早已不堪其擾，他痛批政府無作為，問題多年未解決，不能每次只在事件發生後清理魚屍、採樣驗水，應積極抓出汙染源頭。

左楠區市議員參選人薛兆基也到場勘查，他表示，後勁溪死魚事件已非首次，每隔一段時間就重演，市府卻總在魚群大量死亡後才打撈、採樣及調查，居民只能忍受惡臭，質疑為什麼總是等到魚死了，才開始處理？

薛兆基說，他先前就曾建議建置AI智慧水質監測系統，在後勁溪重要河段設置感測設備，24小時監測水溫、溶氧量、酸鹼值及濁度等數據，結合AI分析，一旦水質異常立即示警，讓環保、水利單位及早追查汙染來源。

時隔不到一個月，後勁溪再傳出大量魚群死亡，居民要求市府徹底追查汙染源。記者郭韋綺／翻攝

時隔不到一個月，後勁溪再傳出大量魚群死亡，居民要求市府徹底追查汙染源。記者郭韋綺／翻攝