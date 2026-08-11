615天修復重現百年風華！金門黃卓彬洋樓開門 家族無償開放1年

歷經615.5個日曆天修復，金門金沙鎮百年古蹟「黃卓彬洋樓」今天重新開門，這棟建於民國12年的老洋樓，不僅重現百年前風華，也把南洋僑鄉、日軍進駐、古寧頭戰役及戰地政務等歷史記憶完整保存。更難得的是，黃氏家族主動將整棟洋樓無償提供1年，作為藝文展覽及文化推廣空間，讓私有古蹟真正走進民眾生活。

「修復一棟老房子，看似修的是磚瓦，其實保存的是一段歷史。」金門副縣長陳龍安今天代表縣長陳福海出席修復落成典禮暨「百年洋樓－見證僑鄉風華與戰地歲月」特展開幕。他形容，黃卓彬當年遠赴南洋打拚，致富後返鄉興建洋樓，這棟房子就像先人寫給家鄉的一封「百年家書」。

黃卓彬當年特別要求「堅固實在、不求華麗」，洋樓沒有過多繁複裝飾，反而散發樸實厚重的文人氣息，他說屋內至今保存晚清秀才黃炳堂親筆墨寶，以及「福星高照」、「玉海珠淵」等題字，見證黃氏家族的生活與精神。

走過百年，洋樓也曾身處金門最動盪的年代，日軍進駐、古寧頭戰役期間作為野戰醫院，到戰地政務時期留下的防衛銃眼及精神標語，都成為建築本身無聲的歷史見證。

修復工程由金門縣政府於民國113年3月11日啟動，現代營造股份有限公司承攬，經傳統匠師及文資專家細心修復，於115年1月23日竣工，總經費3602萬1603元。工程除補強古蹟結構，也改善水電、消防及再利用空間，在保存歷史原貌之餘，讓百年老屋重新具備公共使用條件。

今天同步開幕的特展，黃氏家族將先人在印尼經商的商號招牌、老照片及僑批等珍貴文物帶回洋樓展出，一張張泛黃照片，記錄金門人飄洋過海討生活、致富返鄉的足跡，也讓南洋僑鄉文化不再只是書本上的文字。

陳龍安表示，古蹟修復不是終點，而是新故事的開始，未來縣府將串聯金沙周邊洋樓聚落，推動僑鄉文化走讀，讓古蹟不只是「看得到」，更能走進去、聽故事，成為文化教育、觀光及地方創生的重要據點。

前副縣長李文良表示，洋樓落成是金門文化界大事，未來如何從文化教育、宗族、僑鄉文化及觀光等面向延續古蹟生命，更值得持續努力。

縣議會秘書楊育菡則說，先前動土典禮她有來參加，這次看到洋樓修復後，風華再現，盼未來結合地方創生、文化導覽及觀光，讓黃卓彬洋樓成為走進汶浦、認識金沙歷史文化的第一站。

黃氏族人代表黃奕展表示，修復過程雖遇到不少困難，但感謝各界協助「遇到問題就想辦法突破」，如今看著老宅重新開門，對家族而言意義非凡。

今天包括李文良、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、文化局長陳榮昌、立委陳玉珍辦公室主任董家瑋、金沙鎮長吳有家、金沙鎮代表會主席周水土及楊育菡等人都到場見證，百年洋樓重新亮相，也讓沉睡多年的故事再次被看見。

金門金沙鎮百年古蹟「黃卓彬洋樓」今天修復落成，同步開幕的特展，黃氏家族將先人在印尼經商的商號招牌、老照片及僑批等珍貴文物帶回洋樓展出。記者蔡家蓁／攝影

金門金沙鎮百年古蹟「黃卓彬洋樓」今天修復落成，牆體的愛國標語是一大焦點。記者蔡家蓁／攝影

金門金沙鎮百年古蹟「黃卓彬洋樓」今天修復落成，黃氏家族將先人在印尼經商的商號招牌、老照片及僑批等珍貴文物帶回洋樓展出，圖右為黃卓彬的孫子幼時穿的衣服。記者蔡家蓁／攝影

金門金沙鎮百年古蹟「黃卓彬洋樓」今天修復落成，黃氏族人黃奕展（左）頒發感謝狀給副縣長陳龍安（中）。記者蔡家蓁／攝影

金門金沙鎮百年古蹟「黃卓彬洋樓」今天修復落成，金門縣府也頒發感謝狀感謝參與的匠師。記者蔡家蓁／攝影