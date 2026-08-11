澎湖馬公夏日童樂趴 邀弱勢專場體驗

澎湖縣「2026馬公夏日童樂趴」今天藉休園日推「公益之夜」，邀縣內弱勢與幼兒園超過600名需要更多陪伴與照顧的孩子能自在玩、安心笑，享專屬夏日歡樂。

天主教澎湖教區附設惠民啟智中心、澎湖縣照顧服務協會、慢飛天使服務協會及澎湖家扶中心近80名大、小朋友及馬公市立幼兒園570名幼童獲邀入園體驗。

1日到16日舉行（每週二休園）的童樂趴每天下午4時到晚間9時30分開園，園區設有遊樂設施、親子市集，週六、日晚間安排精彩舞台演出。

馬公市長黃健忠說，童樂趴持續增加親子活動豐富度，更應考量不同小朋友需求，在休園日安排公益場。馬公是友善城市，不只是多辦幾場活動，而是願在活動設計中為不同需求多留點空間，馬公市公所將持續從孩子與家庭角度出發，讓公共服務不只看得到人數，更照顧得到每個人的需要。