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金門古蹟黃卓彬洋樓修復啟用 將推僑鄉文化走讀

中央社／ 金門11日電

金門縣定古蹟黃卓彬洋樓今天修復落成啟用，僑鄉與戰地歲月特展也開幕。金門副縣長陳龍安說，將串聯金沙周邊洋樓聚落，推動僑鄉文化走讀，讓文化保存、教育與旅遊彼此連結。

黃卓彬早年赴南洋經商致富後返回金門興建此棟洋樓，洋樓後續經歷日軍駐紮、古寧頭戰役時野戰醫院等時期，戰地政務時期留下精神標語等也有留存。

黃卓彬洋樓歷經逾600天修復，進行補強本體結構等工程，今天舉行修復落成啟用典禮，並同步在洋樓內舉辦「百年洋樓－見證僑鄉風華與戰地歲月」特展。

陳龍安出席典禮致詞表示，黃卓彬當年遠渡南洋、努力打拼，最後落葉歸根，興建了這棟洋樓。黃卓彬洋樓不只見證僑鄉風華，也走過戰地歲月。盼黃卓彬洋樓的完工不是終點，而是一個新起點，未來將串聯金沙周邊洋樓聚落，推動「僑鄉文化走讀」，讓文化保存、教育與旅遊彼此連結。

陳龍安說，感謝黃氏家族、修復匠師、文史學者及無私提供老照片、僑批與珍貴文物的黃氏後裔。期盼未來有更多老屋能夠重返日常、活在當代，成為金門共同的文化驕傲。

金門縣文化局透過新聞稿表示，黃氏家族於工程完工後主動與文化局簽署場地合作協議，將洋樓全棟空間無償提供1年作為藝文推廣與展覽場域；黃氏家族也無私將先人於印尼打拼的商號招牌、老照片與僑批帶回現場展出。

文化局指出，此次工程在傳統匠師與文資專家悉心打磨下，歷經615.5個日曆天修復，結算總價逾新台幣3000萬元，工程範疇涵蓋古蹟本體結構補強、再利用裝修與現代水電消防設施等，既維持歷史真實性，也提升公共安全與再利用可能性。

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