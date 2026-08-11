屏東輔導印刷業製程 年減揮發性有機物排放29公噸

屏東縣環保局輔導轄內印刷業者改善製程及污染防制，已有2家完成，透過製程密閉化及廢氣焚化處理，預估每年可削減揮發性有機物排放約29公噸，提升空氣品質也帶動產業升級。

屏東縣政府環保局今天透過新聞稿表示，產品包裝的印刷製程，可能因油墨及有機溶劑的使用而產生揮發性有機物（VOCs），成為空氣污染來源之一，為落實空污源頭管制，近年推動印刷業空氣污染清查與減量輔導，從企業設廠規劃階段就協助盤點污染來源、規劃廢氣收集方式，並評估設備效能、能源使用及維護需求，選擇適合製程的改善方案。

位於屏東的峰群國際包裝科技股份有限公司，主要生產食品、民生用品、醫療及工業等領域使用的軟性包裝材料。董事長張喬政指出，民國112年建廠之初，便將污染防制納入整體規劃，經洽詢國內外6家設備廠商進行評估，依廠區空間及製程需求建置蓄熱式焚化爐（RTO）設備，處理印刷製程產生的VOCs，歷時近3年完成設計與施工，投入新台幣約2000萬元，打造兼顧生產效率與環境保護的製程。

張喬政表示，導入蓄熱式焚化爐設備過程，初期面臨龐大投資與技術整合挑戰，直到系統測試後，VOCs去除效率達98.2%，高於法規95%標準，才放下心中大石。感謝環保局提供法規及技術輔導，協助循序完成改善，不僅降低摸索成本，也讓公司更有信心投入污染防制與永續經營。

環保局說明，污染防制不應只是符合法規要求，採行最佳可行控制技術，達成更多污染排放量削減、異味改善、環境品質提升，更是新世代企業踐行ESG的具體展現。未來將持續透過技術輔導及污染防制管理，引導更多業者從源頭做好污染減量，在促進產業發展同時，打造更優質的生活環境。