汙染防治到永續 屏縣環保局輔導印刷業升級製程 年減VOCs近29噸

走進超商，各式零食、冷藏及微波食品隨處可見，卻鮮少有人注意，產品包裝的印刷製程，可能因油墨及有機溶劑的使用而產生揮發性有機物（VOCs），成為空氣汙染來源之一。屏東縣政府環保局推動固定汙染源減量，輔導轄內印刷業者改善製程及汙染防制設備，完成2家凹版印刷業改善，製程密閉化及廢棄焚化處理設備，預估每年可削減VOCs排放約29公噸，提升空氣品質，帶動產業升級。

縣府環保局表示，近年推動印刷業空氣汙染清查與減量輔導，從企業設廠規畫即協助盤點汙染源、規畫廢氣收集，評估設備效能、能源使用及維護需求，選擇適合製程的改善方案。其中峰群國際包裝科技股份有限公司投入設備升級，每年可削減VOCs排放量23.32公噸，展現企業環境永續。

峰群國際包裝科技股份有限公司生產食品、民生用品、醫療及工業等領域使用的軟性包裝材料。「企業要永續經營，不能等到營運後才開始思考環保。」董事長張喬政說，2023年建廠之初，將汙染防制納整體規畫，洽詢國內外6家設備廠商評估，依廠區空間及製程需求建置蓄熱式焚化爐（RTO）設備，處理印刷製程產生的VOCs，近3年完成設計與施工，投入約2000萬元打造兼顧生產效率與環境保護的製程。

「一路走來就像在賭，但既然決定要永續經營，就一定要做。」張喬政回憶導入RTO過程，初期面臨龐大投資與技術整合挑戰，系統測試後，VOCs去除效率達98.2%，高於法規95%標準，才放下心中大石。

張喬政說，RTO設備可有效處理製程汙染，透過沸石轉輪濃縮及熱能回收，將熱能再利用於烘箱及養生室，降低約80%瓦斯費用。回顧一切，他笑說，像得到一套無敵裝備，也更有信心迎戰未來市場。

改善過程中，張喬政感謝環保局提供法規及技術輔導，協助企業完成改善，降低摸索成本，他也分享，環保改善不只符合法規，也是提升工作環境重要投資，過去印刷製程氣味較重，員工常反映悶熱、有異味，公司同步建置空調循環及熱交換系統後，有效改善異味及作業品質。

ESG及供應鏈永續管理成為產業趨勢，張喬政觀察，大型品牌客戶近年越來越重視合作夥伴的環保作為，洽談合作時也會關注汙染防制設備建置，公司除投入環保設備改善，也持續推動產品創新，開發微波免拆包裝及可重複使用補充包等產品，減少塑膠容器使用及運輸空間，降低碳排放，朝創新與永續並進的方向發展。

環保局指出，持續透過技術輔導及汙染防制管理，引導更多業者從源頭做好汙染減量，在促進產業發展同時，打造更優質的生活環境。

董事長張喬政（左）與員工測試包裝袋商品。圖／屏東縣府提供

峰群國際包裝科技股份有限公司董事長張喬政與公司代工生產之多項知名品牌產品。圖／屏東縣政府提供

董事長張喬政（左）與員工測試包裝袋商品。圖／屏東縣政府提供

印刷機台設備。圖／屏東縣政府提供

蓄熱式焚化爐（RTO）系統。圖／屏東縣府提供