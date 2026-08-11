汙染防治到永續 屏縣環保局輔導印刷業升級製程 年減VOCs近29噸
走進超商，各式零食、冷藏及微波食品隨處可見，卻鮮少有人注意，產品包裝的印刷製程，可能因油墨及有機溶劑的使用而產生揮發性有機物（VOCs），成為空氣汙染來源之一。屏東縣政府環保局推動固定汙染源減量，輔導轄內印刷業者改善製程及汙染防制設備，完成2家凹版印刷業改善，製程密閉化及廢棄焚化處理設備，預估每年可削減VOCs排放約29公噸，提升空氣品質，帶動產業升級。
縣府環保局表示，近年推動印刷業空氣汙染清查與減量輔導，從企業設廠規畫即協助盤點汙染源、規畫廢氣收集，評估設備效能、能源使用及維護需求，選擇適合製程的改善方案。其中峰群國際包裝科技股份有限公司投入設備升級，每年可削減VOCs排放量23.32公噸，展現企業環境永續。
峰群國際包裝科技股份有限公司生產食品、民生用品、醫療及工業等領域使用的軟性包裝材料。「企業要永續經營，不能等到營運後才開始思考環保。」董事長張喬政說，2023年建廠之初，將汙染防制納整體規畫，洽詢國內外6家設備廠商評估，依廠區空間及製程需求建置蓄熱式焚化爐（RTO）設備，處理印刷製程產生的VOCs，近3年完成設計與施工，投入約2000萬元打造兼顧生產效率與環境保護的製程。
「一路走來就像在賭，但既然決定要永續經營，就一定要做。」張喬政回憶導入RTO過程，初期面臨龐大投資與技術整合挑戰，系統測試後，VOCs去除效率達98.2%，高於法規95%標準，才放下心中大石。
張喬政說，RTO設備可有效處理製程汙染，透過沸石轉輪濃縮及熱能回收，將熱能再利用於烘箱及養生室，降低約80%瓦斯費用。回顧一切，他笑說，像得到一套無敵裝備，也更有信心迎戰未來市場。
改善過程中，張喬政感謝環保局提供法規及技術輔導，協助企業完成改善，降低摸索成本，他也分享，環保改善不只符合法規，也是提升工作環境重要投資，過去印刷製程氣味較重，員工常反映悶熱、有異味，公司同步建置空調循環及熱交換系統後，有效改善異味及作業品質。
ESG及供應鏈永續管理成為產業趨勢，張喬政觀察，大型品牌客戶近年越來越重視合作夥伴的環保作為，洽談合作時也會關注汙染防制設備建置，公司除投入環保設備改善，也持續推動產品創新，開發微波免拆包裝及可重複使用補充包等產品，減少塑膠容器使用及運輸空間，降低碳排放，朝創新與永續並進的方向發展。
環保局指出，持續透過技術輔導及汙染防制管理，引導更多業者從源頭做好汙染減量，在促進產業發展同時，打造更優質的生活環境。
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