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墾丁青年活動中心推漢服體驗 遊客感受另類墾丁之美

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
墾丁青年活動中心與婚紗品牌「蘇拉蜜」合作推出古風婚禮及漢服體驗，遊客可在傳統閩南式建築群中沉浸式體驗。記者潘奕言／攝影
墾丁青年活動中心與婚紗品牌「蘇拉蜜」合作推出古風婚禮及漢服體驗，遊客可在傳統閩南式建築群中沉浸式體驗。記者潘奕言／攝影

近幾年墾丁觀光衰退嚴重，業者紛紛想辦法開發新旅遊體驗吸引遊客。墾丁青年活動中心與婚紗品牌「蘇拉蜜」合作，推出古風婚禮及漢服體驗，並設計5大特色遊程，讓遊客在傳統閩南式建築群中沉浸式體驗，感受另類墾丁之美。

墾丁青年活動中心建築為傳統閩南式，擁有紅磚大宅、燕尾馬背等建築群。為了讓遊客更融入園區建築，中心與婚紗品牌「蘇拉蜜」合作在園區成立「蘇拉蜜‧綰青絲」基地，讓遊客身穿漢風古服、妝造、飾品，感受穿越時空的古典美學與儀式。

墾丁青年活動中心總幹事翁嘉賢表示，中心今年開始正式推出穿漢服體驗，只要訂房就送漢服體驗，端午節時有30、40組客人體驗，好評不斷。活動希望打造墾丁另類觀光當特色，吸引遊客到墾丁，為地方注入觀光能量。

另外，中心也與蘇拉蜜合作推出「南國古韻ｘ大宅囍事」中式古禮婚禮包套專案，除了穿著傳統禮服，婚禮儀式從文定、娶親、拜別到婚宴也都以傳統方式進行，佳賓也能著古服參與，讓人生大事留下最深的記憶，親友團到墾丁參禮並旅遊，也能帶動墾丁觀光。

蘇拉蜜總監蔡佳玲表示，希望透過建築導覽結合漢服體驗，讓更多人了解並傳承傳統文化。過去遊客到墾丁多是喝酒、玩水，希望大家到墾丁參與漢服體驗、觀星、生態旅遊等更多樣的遊程，體驗恆春半島不同層面的生活與美景。

中心也串聯恆春半島文化與自然生態規畫五大特色遊程，包括民謠彈唱、閩南建築巡禮、濱海步道、寄居蟹生態導覽等，並與墾丁社頂社區合作推廣「星空之路」，邀集文史與生態專家，帶遊客來趟兼具文化與自然的深度之旅。

墾丁青年活動中心與婚紗品牌「蘇拉蜜」合作推出古風婚禮及漢服體驗，並規畫五大特色遊程帶遊客進行深度之旅。記者潘奕言／攝影
墾丁青年活動中心與婚紗品牌「蘇拉蜜」合作推出古風婚禮及漢服體驗，並規畫五大特色遊程帶遊客進行深度之旅。記者潘奕言／攝影

墾丁青年活動中心與婚紗品牌「蘇拉蜜」合作推出古風婚禮及漢服體驗，遊客可在傳統閩南式建築群中沉浸式體驗。記者潘奕言／攝影
墾丁青年活動中心與婚紗品牌「蘇拉蜜」合作推出古風婚禮及漢服體驗，遊客可在傳統閩南式建築群中沉浸式體驗。記者潘奕言／攝影

墾丁青年活動中心與婚紗品牌「蘇拉蜜」合作推出古風婚禮及漢服體驗，遊客可在傳統閩南式建築群中沉浸式體驗。記者潘奕言／攝影
墾丁青年活動中心與婚紗品牌「蘇拉蜜」合作推出古風婚禮及漢服體驗，遊客可在傳統閩南式建築群中沉浸式體驗。記者潘奕言／攝影

墾丁青年活動中心擁有古色古香的傳統閩南式建築群。記者潘奕言／攝影
墾丁青年活動中心擁有古色古香的傳統閩南式建築群。記者潘奕言／攝影

墾丁 漢服 遊客

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