澎湖漁業與觀光兩大命脈 周倪安籲把餅做大

台聯黨主席周倪安與澎湖近海漁業發展協會理事長王淳永等人今天表示，漁業是澎湖經濟命脈之一，要把餅做大，而不是讓澎湖人互相競爭同一塊愈來愈小的餅。

台聯黨主席周倪安與澎湖近海漁業發展協會理事長王淳永等人今天在馬公舉行記者會。王淳永說，漁業與觀光是澎湖兩大經濟命脈，但漁業署修法規定，如延繩釣漁船從事網具捕撈等與登記漁法不符行為，就不能出海作業。加上漁業資源枯竭、薪資上漲及中國漁船越界拖捕等，希望中央在修法時能考量澎湖漁業現況。

周倪安提出「漁業與觀光雙軌並進」，包括守住澎湖漁場，海巡單位提高巡弋與科技監控，保障守法漁民；降低漁工成本，本地勞工與外籍勞工薪資脫鉤，同時建立外籍勞工失遞補與風險分擔；漁業和娛樂漁業分流管理，以及把觀光客真正帶進澎湖，期望在制定政策時，不應讓守法的台灣人民成為最後承擔所有成本的人。