快訊

變頻冷氣開整天真的省？他2個月不關電費僅千元 台電揭真相

高雄市長之爭…醫曝1跡象年底恐翻盤 牽動2028大局

哥倫比亞強震已132死570傷！咖啡三角區淪重災 專家指3因素加劇破壞力

聽新聞
0:00 / 0:00

澎湖漁業與觀光兩大命脈 周倪安籲把餅做大

中央社／ 澎湖縣11日電

台聯黨主席周倪安與澎湖近海漁業發展協會理事長王淳永等人今天表示，漁業是澎湖經濟命脈之一，要把餅做大，而不是讓澎湖人互相競爭同一塊愈來愈小的餅。

台聯黨主席周倪安與澎湖近海漁業發展協會理事長王淳永等人今天在馬公舉行記者會。王淳永說，漁業與觀光是澎湖兩大經濟命脈，但漁業署修法規定，如延繩釣漁船從事網具捕撈等與登記漁法不符行為，就不能出海作業。加上漁業資源枯竭、薪資上漲及中國漁船越界拖捕等，希望中央在修法時能考量澎湖漁業現況。

周倪安提出「漁業與觀光雙軌並進」，包括守住澎湖漁場，海巡單位提高巡弋與科技監控，保障守法漁民；降低漁工成本，本地勞工與外籍勞工薪資脫鉤，同時建立外籍勞工失遞補與風險分擔；漁業和娛樂漁業分流管理，以及把觀光客真正帶進澎湖，期望在制定政策時，不應讓守法的台灣人民成為最後承擔所有成本的人。

澎湖 觀光 台聯

延伸閱讀

澎湖國土綠蔭首場離島說明會 克服無山、強風、鹽害與缺水挑戰

號稱全國第一個「由下而上」的漁電共生場域 今台南動工

菲劃民主礁領海基線 外交部：已向攸關國表達立場

澎湖水族館鎮館之寶「龍膽石斑疤哥」辭世 33年生命旅程落幕

相關新聞

看照片5分鐘就決定買！沈慶光砸1600萬修復金門洋樓「仁佳樓」

幾張照片、不到5分鐘，沈慶光夫婦就決定買下金門一棟老洋樓。從台北跨海到金門，花1600萬元買屋修復，歷經3年多，位於金寧鄉安岐的「仁佳樓」昨重新點燈。沈慶光說，自己如今已是「新金門人」，很開心能與金門結緣，未來希望常回來，也希望讓這棟老房子的故事繼續傳下去。

墾丁青年活動中心推漢服體驗 遊客感受另類墾丁之美

近幾年墾丁觀光衰退嚴重，業者紛紛想辦法開發新旅遊體驗吸引遊客。墾丁青年活動中心與婚紗品牌「蘇拉蜜」合作，推出古風婚禮及漢服體驗，並設計5大特色遊程，讓遊客在傳統閩南式建築群中沉浸式體驗，感受另類墾丁之美。

台積電也是護「鴞」神山 屏南農田推生態給付護草鴞

台積電不只是護國神山，也是護「鴞」神山。林業保育署屏東分署與台積電合作，啟動「115年高屏地區草鴞生態服務給付擴大實施範圍試辦計畫--企業支持型方案」，將在屏南6鄉鎮鼓勵農友友善農耕，共同為瀕危物種「草鴞」打造安全的覓食與棲息環境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。