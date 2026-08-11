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一卡通新董事長 前高雄市府秘書長郭添貴接任

中央社／ 高雄11日電

一卡通票證公司今天召開臨時董事會宣布，代理董事長廖泰翔將於今天卸任，會中推舉通過由前高雄市政府秘書長郭添貴擔任董事長，帶領一卡通公司開創支付應用新局。

一卡通公司會後發布新聞稿表示，廖泰翔自2022年8月25日上任以來，成功帶領一卡通在數位轉型與永續發展上取得顯著成就，並深化iPASS一卡通與各界合作，持續拓展支付應用場景與商業發展機會。

在廖泰翔帶領下，iPASS一卡通用戶數突破725萬，成長40%；儲值卡發行超過5400萬張，成長約33%，並於今年1月帶領團隊實現iPASS MONEY電子支付服務獨立營運。

新任董事長由郭添貴接任。郭添貴歷任交通部航港局局長、台灣港務公司總經理、高雄港區土地開發公司董事長及高市府文化局副局長等職，公職歷練完整。

一卡通公司表示，郭添貴完整歷練有助於一卡通加速跨域合作、擴大使用場景、整合公私部門資源，並進一步擘劃具前瞻性的金融商品與創新服務。

一卡通公司指出，未來將借重郭添貴豐富的跨領域治理與產業經驗，持續提升品牌影響力，讓iPASS一卡通在智慧城市、金融創新及永續發展等領域扮演不可或缺的重要角色，持續深耕台灣多元支付市場。

一卡通 高雄 秘書長

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