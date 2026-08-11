台積電也是護「鴞」神山 屏南農田推生態給付護草鴞

台積電不只是護國神山，也是護「鴞」神山。林業保育署屏東分署與台積電合作，啟動「115年高屏地區草鴞生態服務給付擴大實施範圍試辦計畫--企業支持型方案」，將在屏南6鄉鎮鼓勵農友友善農耕，共同為瀕危物種「草鴞」打造安全的覓食與棲息環境。

計畫以屏東科技大學長期草鴞調查研究基礎，與台積電合作，創國內企業支持生態給付首例，透過企業永續資源推動生態服務，鼓勵農友不使用除草劑、毒鼠藥等友善農耕方式，一起保護草鴞生態。

屏東分署表示，淺山平原是人類生活的主要環境，也是近6成保育類野生動植物的棲息處所，棲地破碎化與農藥使用，讓草鴞等淺山平原動物面臨嚴峻的生存困境。

這次計畫將在新園、崁頂、南州、潮州、新埤、枋寮等屏南6鄉鎮實施，農友實際耕作面積0.1公頃以上的農地，全期農作不使用除草劑、毒鼠藥、毒餌及非友善防治網，且符合農藥安全檢出規範，每年每公頃最高核發2萬元獎勵金。

農友配合架設猛禽棲架與自動相機並協助維護，發給3千元獎勵金；若成功拍攝到猛禽影像，再加碼核發1萬元。另社區發展協會或在地團體成立巡守隊協助巡守棲地、通報及拆除違法獵具網具等工作，每月繳交巡守報表，每年最高可核發6萬元巡護獎勵金。

屏東分署表示，台積電參與展現了企業社會責任，透過公私部門與學界跨域合作，將保育行動落實於農業生產，讓農田也能成為重要的生態庇護所。符合資格的實際耕作農民、營林林農、農業企業機構及農業團體、社區發展協會等，皆可於公告期限內提送申請。詳情可到林業保育署屏東分署官方網站查詢。

草鴞捕鼠停駐在棲架上，展現猛禽生態防治成效。圖／屏科大鳥類生態研究室提供