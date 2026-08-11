看照片5分鐘就決定買！沈慶光砸1600萬修復金門洋樓「仁佳樓」

幾張照片、不到5分鐘，沈慶光夫婦就決定買下金門一棟老洋樓。從台北跨海到金門，花1600萬元買屋修復，歷經3年多，位於金寧鄉安岐的「仁佳樓」昨重新點燈。沈慶光說，自己如今已是「新金門人」，很開心能與金門結緣，未來希望常回來，也希望讓這棟老房子的故事繼續傳下去。

仁佳樓約於1970年代興建，是安岐聚落少見的二層出龜洋樓，外觀保留洗石子、彩瓷、洋樓窗楣、牌樓及獅子泥塑等時代特色，家住台北的沈慶光、譚令玫夫婦，因多年好友、九牧投資有限公司林妙雙牽線，意外與仁佳樓結緣。

譚令玫說，公公是福建省詔安縣人，過去曾提過想買一棟洋樓，夫妻倆一直把這句話放在心上。疫情期間，他們向林妙雙提起這件事，林妙雙便到仁佳樓拍了幾張照片傳給他們，沒想到不到5分鐘，夫妻倆就回覆「OK」，決定買下。

而這棟洋樓不止建築外觀吸引人，背後還有一段跨越半世紀的感人故事。仁佳樓是安岐村人吳仁佳旅居海外後興建，吳仁佳9歲喪母，父親體弱多病，童年生活困苦，連遮風避雨的地方都沒有，因此年輕時便許下心願，有一天如果自己發達，一定要蓋房子給和自己一樣困苦的鄉親居住。

1947年，吳仁佳離鄉到泰國討生活，從做苦力、跑船載貨，到後來轉往新加坡從事木材批發，終於在海外闖出一片天。1974年，他匯回70多萬元台幣，請3名兒時好友返鄉蓋房，隔年仁佳樓落成，這棟洋樓不是為了炫耀海外事業有成，而是為了讓落魄、無家可歸的鄉親有個安身之處。

而沈慶光買下仁佳樓後，從設計、施工到修復，前後花了3年多，買屋修復約1600萬元，縣府也補助500多萬元。修復過程由真品居有限公司董事長陳榮文、金門大學建築系老師李俊凱等協助，在維持原有建築風貌的前提下進行結構補強，讓50年老洋樓重新符合現代使用需求。

昨天下午4時30分，仁佳樓舉行祈福點燈儀式，沈慶光特別邀請福慧寺師父及師兄姐到場誦經、灑淨，現場還邀請不少在地仕紳與鄰居；沈慶光說，自己是金門的新住民，感謝金門鄉親的熱情友善，「既然有緣，就想把它買下來。」他也希望透過仁佳樓，讓更多人看見金門老建築的價值。

金門縣府表示，自民國90年推動傳統建築風貌獎助制度至今，全縣已有786棟傳統建築完成修復，累計核發獎助金約11億9000萬元，未來也將持續推動老建築活化，讓傳統建築不只是「保存」，更能重新走進現代人的生活。

安岐知名洋樓「仁佳樓」舉行祈福點燈儀式，新屋主沈慶光（後排右三）特別邀請福慧寺師父及師兄姐到場誦經、灑淨。記者蔡家蓁／攝影

在金門大學建築系老師李俊凱的協助設計下，屋內的空間更符合現代使用，圖為樓梯結合天井的自然採光。記者蔡家蓁／攝影

新屋主沈慶光（右）特別準備感謝狀給一路協助的相關人士，圖為金寧鄉代表李俊龍。記者蔡家蓁／攝影

家住台北的沈慶光（中）、譚令玫（左）夫婦，因多年好友、九牧投資有限公司林妙雙牽線，意外與仁佳樓結緣，成為新屋主，一家三口開心成為「新金門人」。記者蔡家蓁／攝影