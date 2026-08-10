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從三義木雕到東引戰地…兩座慢城再聚首 跨海交流拚出新觀光路線

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
連江縣長王忠銘（右）、苗栗縣長鍾東錦（中）、連江縣立法委員陳雪生（左）等人共同出席，見證兩地慢城交流的重要時刻，並一起上台合唱。圖／連江縣政府提供
連江縣長王忠銘（右）、苗栗縣長鍾東錦（中）、連江縣立法委員陳雪生（左）等人共同出席，見證兩地慢城交流的重要時刻，並一起上台合唱。圖／連江縣政府提供

連江縣東引鄉去年取得國際慢城認證後，持續摸索屬於自己的發展路線，今日再與締結姐妹鄉的苗栗縣三義鄉相聚，雙方從文化、藝術、觀光到地方創生交流經驗，深化兩地合作情誼，為兩座慢城合作再添新頁。

連江縣長王忠銘、苗栗縣長鍾東錦、連江縣議會議長張永江、苗栗縣議會議長李文斌、連江縣立法委員陳雪生、苗栗縣立法委員邱鎮軍及陳超明等人共同出席，見證兩地慢城交流的重要時刻。

三義自2016年取得國際慢城認證，長年將木雕藝術、客家文化、自然生態及社區營造融入地方發展；東引則於2025年正式取得義大利國際慢城組織認證，成為全台第7座、也是離島第一座國際慢城。此次交流不只坐下來談慢城，更直接走進地方取經。東引參訪團走訪南庄老街、勝興車站及鐵道自行車等景點，從客家文化保存、百年鐵道到地方創生與觀光經營，了解三義、南庄如何把地方特色轉化為觀光魅力。

王忠銘表示，東引雖是離島，卻擁有獨特的戰地文化、海洋生態與島嶼生活，這些都是無法複製的資產。慢城認證不是終點，而是新的開始，接下來要思考如何把慢城精神真正落實在地方治理、觀光發展及居民生活。

他強調，東引不會照著三義模式「抄作業」，而是希望透過交流找到自己的路，將戰地遺跡、聚落風貌、海洋生態與島嶼生活串聯，發展只有東引才有的慢城特色。

鍾東錦表示，三義與東引締結姐妹鄉是難得緣分，東引申請慢城期間，適逢三義鄉長呂明忠擔任台灣慢城聯盟主席，雙方因此建立深厚交流。未來兩座慢城可在文化、觀光、產業及地方創生上互相學習，讓更多人看見彼此特色。

東引鄉長林德建表示，希望藉此次交流學習三義在文化保存、社區營造及觀光推動上的經驗，思考如何將東引文化、產業與觀光串聯，走出自己的永續道路。

王忠銘說，對馬祖而言，「慢」不是放慢發展，而是在快速變動的時代裡，保留屬於自己的步調與特色。未來將讓東引的文化被看見、環境被珍惜，也讓居民享有更有品質的生活。

交流行程最後將前往屏東瑪家鄉參加「第七屆台灣慢城年會」，透過論壇、文化體驗及收穫祭等活動，與各地慢城夥伴交流，讓位在「國境之北」的東引慢城持續拓展合作版圖。

連江縣東引鄉去年取得國際慢城認證後，持續摸索屬於自己的發展路線，今日再與締結姐妹鄉的苗栗縣三義鄉相聚，雙方從文化、藝術、觀光到地方創生交流經驗，深化兩地合作情誼。圖／連江縣政府提供
連江縣東引鄉去年取得國際慢城認證後，持續摸索屬於自己的發展路線，今日再與締結姐妹鄉的苗栗縣三義鄉相聚，雙方從文化、藝術、觀光到地方創生交流經驗，深化兩地合作情誼。圖／連江縣政府提供

觀光 苗栗 鍾東錦

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