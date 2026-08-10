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高雄偕北九州再援熊本 烏龍麵餐車進災區送熱食暖心

中央社／ 高雄10日電

高雄市政府偕日本北九州市跨國援助熊本行動持續接力，今天再攜手源自北九州、海外首家分店落腳台灣的資先生烏龍麵，派遣餐車前往災區現煮，提供熱食溫暖災民的心。

高雄市府今天發布新聞稿表示，繼首波將132箱民生物資送抵熊本縣八代市後，今天再攜手源自北九州、海外首家分店落腳台灣的資先生烏龍麵，派遣餐車前往災區提供熱食，盼為避難民眾送上即時且貼近需求的協助。

市長陳其邁表示，高雄、熊本及北九州都是重要朋友，朋友有需要時應彼此扶持；高雄從第一時間與北九州市合作運送民生物資，到此次提供熱騰騰餐食。陳其邁也感謝北九州市長武內和久，以及市府團隊協助。

市府表示，第2波援助是依八代市第一線回報的需求規劃，由於避難所持續提供內容相近緊急備用食品，隨著安置時間拉長，部分災民反映希望吃到熱騰騰湯食；市府與北九州市促成資先生烏龍麵加入支援行列，以餐車方式提供現煮餐食。

市府說明，資先生烏龍麵創立於福岡縣北九州市，是當地具代表性的平民美食，海外首家分店設於台灣。業者原已規劃派餐車前往受災地區，得知高雄與北九州市援助行動後立即響應，希望在避難生活中提供災民實質支持與溫暖。

市府指出，此次援助受到日本媒體關注，從民生物資到餐車熱食，呈現台日地方政府迅速協調合作模式。高雄與北九州平時累積的城市交流與互信，在此次災害支援中轉化為跨國行動，未來將持續與北九州市等國際夥伴保持聯繫，陪伴熊本災區度過難關。

熊本 烏龍麵 高雄

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