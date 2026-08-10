高雄日光小林災後重建17年 打造低碳永續農場

高雄日光小林社區歷經莫拉克風災17年重建、轉型，今年父親節舉辦紀念活動，並宣布全台首座社區型低碳農場啟用，農場導入韌性低碳農場系統，從災後重建逐步邁向永續農業。

日光小林社區於8日舉辦「續甦－莫拉克17週年暨揭牌儀式」，社區結合農業部農村發展及水土保持署台南分署、高雄市政府農業局及民間科技團隊資源。

日光小林社區透過新聞稿表示，面對極端氣候、地形條件及農業環境等挑戰，社區居民持續投入農場建置，並與蓋婭智壤科技合作，導入韌性低碳農場系統技術，整合極端氣候防護、低碳生產及社區自力更生等概念，建立兼具生產、生活及生態功能的農業模式。

日光小林社區指出，農場落成不僅是災後重建成果，也承載大武壠族文化及地方記憶。透過農業生產與社區營造結合，讓族人重新與土地建立連結，並以低碳及氣候調適為方向，打造更具韌性的生活環境。

蓋婭智壤科技表示，隨著全球極端氣候風險升高，社區型韌性農業模式也受到國際關注，此次活動邀請多名來自菲律賓的國際貴賓及農業代表來台參與，雙方交流台灣將氣候韌性農業與社區重建結合的經驗，期盼作為東南亞熱帶及亞熱帶地區推動綠色轉型的參考。