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馬祖拚交通升級…中央砸8.8億改善道路 北竿社宅拚119年入住

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
內政部國土管理署近年持續挹注資源，協助連江縣政府改善道路、橋梁及人行空間，自110年起已核定26件工程，補助金額超過8.8億元；另一方面，北竿首座社會住宅「北竿好室」也進入規劃設計階段，預計119年前完工啟用，從「交通」到「居住」雙管齊下。圖／國土署提供
內政部國土管理署近年持續挹注資源，協助連江縣政府改善道路、橋梁及人行空間，自110年起已核定26件工程，補助金額超過8.8億元；另一方面，北竿首座社會住宅「北竿好室」也進入規劃設計階段，預計119年前完工啟用，從「交通」到「居住」雙管齊下。圖／國土署提供

馬祖交通建設再升級。內政部國土管理署近年持續挹注資源，協助連江縣政府改善道路、橋梁及人行空間，自110年起已核定26件工程，補助金額超過8.8億元；另一方面，北竿首座社會住宅「北竿好室」也進入規劃設計階段，預計119年前完工啟用，從「交通」到「居住」雙管齊下，盼讓馬祖不只更好玩，也更適合在地居民長住。

國土署表示，離島交通建設攸關居民日常生活，也直接影響觀光發展，近年透過「生活圈道路交通系統建設計畫」等相關計畫，持續協助連江縣改善道路拓寬、橋梁維修及改建、人行道鋪設等工程，逐步補強馬祖交通網絡。

其中，北竿塘岐村、后澳村等重要路段陸續改善，近期還有兩項工程將完成，包括預計8月底完工的「北竿鄉環島東路改善工程」，以及預計年底完工的「鎮海橋改建工程」。

國土署指出，這些工程不只是把道路修平、橋梁更新，更重要的是把北竿各地交通動線重新串起來。環島東路改善後，可望提升道路通行安全與順暢度，也讓居民往返各地更方便；對遊客來說，則能更輕鬆串聯景點、海岸及聚落，帶動觀光旅遊與地方產業。

除了交通，馬祖「住得好不好」也是中央近年投入的重點。國土署表示，受國家住宅及都市更新中心委託辦理工程管理的北竿首座社會住宅「北竿好室」，目前正積極推動規劃設計，預計119年前落成啟用。基地位在北竿核心生活圈，鄰近鄉公所、學校、便利商店及在地餐飲，日常採買、上學、洽公等生活需求，多可透過步行解決。

國土署指出，「北竿好室」未來除了提供較穩定的居住選擇，也盼吸引青年返鄉、留鄉，讓在地觀光及相關產業從業人員有更多居住選擇。再搭配環島東路等交通建設改善，讓「住」與「行」不再各自發展，而是一起補起來。

國土署強調，馬祖擁有獨特的島嶼景觀、戰地文化及聚落風貌，中央未來將持續與連江縣政府合作，從居民日常生活需求出發，把道路、橋梁、住宅及生活圈建設串在一起，在提升交通安全與便利性的同時，也兼顧觀光發展，讓馬祖朝「住得安心、行得方便、玩得盡興」的宜居島嶼方向前進。

內政部國土管理署協助連江縣政府改善道路、橋梁及人行空間，自110年起已核定26件工程，補助金額超過8.8億元，這些工程不只是把道路修平、橋梁更新，更重要的是把北竿各地交通動線重新串起來。圖／國土署提供
內政部國土管理署協助連江縣政府改善道路、橋梁及人行空間，自110年起已核定26件工程，補助金額超過8.8億元，這些工程不只是把道路修平、橋梁更新，更重要的是把北竿各地交通動線重新串起來。圖／國土署提供

馬祖 社宅 橋梁

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