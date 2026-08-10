高雄千葉簽署教育MOU 深化台日城市交流

高雄市副市長李懷仁率團訪問日本千葉縣，昨天拜會副知事黑野嘉之，並見證高雄市教育局與千葉縣教育委員會簽署合作備忘錄（MOU），建立雙方教育交流合作機制。

李懷仁透過新聞稿表示，高雄與千葉長期維持密切交流，高雄並與千葉縣館山市簽署馬拉松合作備忘錄，雙方持續參與千葉東京灣跨海大橋馬拉松及高雄富邦馬拉松；今年千葉縣首度參與台日大港水果祭，交流面向更加多元。

黑野嘉之表示，高雄是台灣重要經濟城市，也具有豐富觀光魅力，千葉與高雄自2016年透過馬拉松建立交流，此次進一步促成教育合作，期待未來有更多高雄年輕世代走訪千葉，深化雙方認識。

在雙方團隊見證下，高雄市教育局長吳立森與千葉縣教育委員會教育長杉野可愛簽署教育合作備忘錄。

吳立森表示，高雄與千葉教育交流已有多年基礎，近年高雄多所學校赴千葉交流，千葉師長也來訪高雄了解教學現場，此次簽署MOU將既有交流制度化，未來可望拓展學生互訪、教師專業成長、課程合作及教育經驗分享。

千葉縣教育委員會教育次長伊澤浩二表示，目前兩地國小、國中線上交流熱絡，期待進一步促成高中生線上互動，再逐步發展實體互訪及校際交流。

此外，雙方也就港灣發展交換經驗，李懷仁分享高雄港區空間活化及高科技產業進駐帶來的新契機。黑野嘉之則指出，千葉港在能源、鋼鐵及物流運輸上扮演重要角色，近年也推動港區及周邊空間活化，盼透過互訪及經驗交流深化合作。

高雄市行政暨國際處長張硯卿表示，此次簽署教育MOU是高雄與千葉深化官方交流的重要進展，雙方合作已由運動、教育拓展至港灣及城市治理，市府將持續拓展日本地方政府夥伴關係，擴大高雄城市外交網絡。